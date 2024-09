Candidato a Prefeito Rodrigo Neves: compromisso com a redução de preços dos transportes públicos - Divulgação

Publicado 07/09/2024 00:02

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói pelo PDT, Rodrigo Neves, e sua vice-prefeita, Isabel Swan (PV), iniciaram a manhã da sexta-feira (06.09) com um café da manhã e corpo a corpo no morro da Boa Esperança, em Piratininga, Região Oceânica da cidade. A dupla recebeu o apoio de moradores e lideranças locais, como Manuel Amâncio, da Federação das Associações de Moradores de Niterói (FAMNIT). No encontro, o trabalhista reforçou a prioridade com a Saúde em sua próxima gestão.

“A primeira coisa que eu quero fazer é contratar mais 200 médicos para não ter fila nas unidades de saúde. Quando eu cheguei à prefeitura, o Mario Monteiro não tinha médico e estava caindo aos pedaços. Fizemos a reforma da unidade e contratamos médicos. Aqui pertinho tem um hospital da Amil que está abandonado, na Francisco da Cruz Nunes. Quero fazer nesse prédio um centro de especialidades e exames para a população da Região Oceânica”, afirmou Rodrigo.

O candidato disse que os novos centros serão espaços onde o a população vai conseguir fazer a consulta com o especialista, marcar o exame e ter o resultado mais rapidamente. Rodrigo falou ainda sobre a implementação do projeto 'Vida Nova no Morro', que possibilitará que moradores melhorem a estrutura de suas casas, diminuindo os problemas de umidade e, consequentemente, as doenças respiratórias.

“Outra coisa que a gente precisa fazer é melhorar cada vez mais a vida nas comunidades. Vamos também corrigir o problema das pessoas que não têm banheiro dentro de casa. E tem uma outra coisa: não é porque é comunidade que o tijolo tem que ficar exposto. Então, vamos colocar em prática o projeto chamado 'Vida Nova do Morro', que vai gerar emprego para o pedreiro e para o pintor também. Quero, através desse programa, que a prefeitura ajude as famílias das comunidades a fazer reboco, banheiro e pintar as casas. A cidade vai ficar bonita e o povo com mais qualidade de vida e autoestima”, declarou.

Ao final da tarde, o candidato inaugurou um comitê de campanha e fez caminhada no Fonseca, onde cumprimentou comerciantes, funcionários e moradores do bairro. Rodrigo destacou os investimentos feitos nos últimos anos em educação, como a construção de 30 escolas e creches e listou obras realizadas na Zona Norte.

“Reabrimos o Getulinho e construímos a nova emergência pediátrica, implantamos unidades de saúde como a Clínica da Família da Teixeira de Freitas, o novo parque do Horto do Fonseca, construímos um recorde de escolas e creches, fizemos obras de contenção encostas, restaurante popular, municipalização dos Cieps, pavimentação de ruas e novas áreas de lazer e convivência, entre outras ações”, relembrou Rodrigo Neves.

Rodrigo anunciou que no seu primeiro ano de governo nenhuma criança até três anos vai ficar fora da escola. O trabalhista também reafirmou seu compromisso em reduzir o preço das passagens de ônibus e aumentar a frequência dos coletivos, principalmente no horário noturno, em especial na Zona Norte. Neves ressaltou ainda a construção do Terminal Rodoviário do Caramujo, às margens da Rodovia RJ 104, e a nova Alameda São Boaventura.

“Isso é fundamental para melhorar a vida das pessoas. Falta pouco, vamos colocar o coração na ponta da chuteira e lutar até o dia 6 de outubro para a gente vencer essa eleição e fazer de nossa cidade o melhor lugar para viver e ser feliz do Brasil”, afirmou.