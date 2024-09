PUD Viradouro: vagas abertas - Reprodução

PUD Viradouro: vagas abertasReprodução

Publicado 06/09/2024 20:44

Niterói – A Plataforma Urbana Digital (PUD) do Viradouro está com vagas abertas para diversos cursos no mês de setembro. O equipamento da Prefeitura de Niterói, gerido pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, é um ambiente de divulgação científica, popularização da ciência e acesso às novas tecnologias e inovação.





PUD VIRADOURO



Cursos





Curso Construir, aprender e se divertir: As aventuras com Lego



Início: 03/09/2024



Dias: Terça e quinta



Horário: 9h às 12h



Faixa Etária: A partir de 7 anos





Curso Edição de vídeo para as redes sociais usando o celular



Início: 04/09/2024



Dias: Segunda, quarta e sexta



Horário: 9h às 12h



Faixa Etária: A partir 16 anos





Curso Pratique: Aprimorando a Escrita com IA



Início: 04/09/2024



Dias: Segunda, quarta e sexta



Horário: 9h às 12h



Faixa Etária: A partir de 7 anos





Curso Introdução à Fotografia Digital



Início: 04/09/2024



Dias: Quarta e Sexta



Horário: 14h às 17h



Faixa Etária: A partir de 14 anos





Curso Inglês Básico: Navegando no Idioma Global



Início: 09/09/2024



Dias Segunda, quarta e sexta



Horário: 17h às 19h



Faixa Etária: A partir de 14 anos





Curso Informática Kids



Início 10/09/2024



Dias Terça e quinta



Horário: 14h às 17h



Faixa Etária: A partir de 7 anos





Curso Canva para empreendedores - Módulo I



Início: 16/09/2024



Dias: Segunda, Terça e Quinta



Horário: 9h30 às 12h30



Faixa Etária: A partir de 15 anos

Curso Informática Básica com Inteligência Artificial



Início: 20/09/2024



Dias: Quarta, sexta e segunda



Horário: 9h às 12h



Faixa Etária: A partir de 12 anos





Curso Canva para empreendedores - Módulo II



Início: 26/09/2024



Dias Segunda, Terça e Quinta



Horário: 9h30 às 12h30



Faixa Etária: A partir de 14 anos







Oficinas





Oficina Crie modelagem com 3D Builder



Dia 13/09/2024 (Sábado)



Horário: 9h às 12h



Faixa Etária: A partir de 10 anos





Oficina Crie Artes Gráficas Direto do Celular Com o Canva



Dia 14/09/2024 (Sábado)



Horário: 9h às 12h



Faixa Etária: A partir de 16 anos





Oficina Chatgpt na Prática: Organize sua Vida com IA



Dia 21/09/2024 (Sábado)



Horário: 9h às 12h



Faixa Etária: A partir de 16 anos





Oficina Cultura Maker



24/09/2024 (Terça-feira)



Horário: 10h às 16h



Faixa Etária: A partir de 14 anos





Oficina Light Painting



Dia 24/09/2024 (Terça-feira)



Horário: 16h às 19h



Faixa Etária: A partir de 16 anos





Oficina Soluções Inteligentes com o IoT



Dia 27/09/2024 (Sexta-feira)



Horário: 14h às 17h



Faixa Etária: A partir de 14 anos





PUD ENGENHOCA





Curso Criar & Conectar: Fundamentos de Social Media



Início: 09/09/2024



Segundas, quartas e sextas-feiras



Horário: 14h às 17h



Faixa Etária: a partir de 15 anos







Curso Design Criativo com a Cortadora a Laser



Início: 17/09/2024



Dias: Terças e quintas-feiras



Horário: 16h às 19h



Faixa Etária: A partir de 16 anos







Curso Informática Básica com Inteligência Artificial



Início: 23/09/2024



Dias: Segundas, quartas e sextas-feiras



Horário:14h às 17h



Faixa Etária: A partir de 12 anos







Oficinas







Oficina Introdução à Fabricação Digital



Dia: 02/09/2024 (Sexta-feira)



Horário: 16h às 19h



Faixa Etária: A partir de 16 anos







Oficina Crie Produtos Personalizados com a Plotter de Recorte



Dia: 11/09/2024 (Quarta-feira)



Horário: 16h às 19h



Faixa Etária: A partir de 14 anos







Oficina Brinque e Programe com Scratch



Dia 19/09/2024 (Quinta-feira)



Horário: 9h às 12h



Faixa Etária: A partir de 07 anos







Oficina Sistema Braille: Transformando a Escrita em Comunicações



Dia: 26/09/2024 (Quinta-feira)



Horário: 10h às 13h



Faixa Etária: A partir 15 anos







Oficina Aprenda Libras na Prática



Dia: 30/09/2024 (Segunda-feira)



Horário: 9h30 às 12h30 e 13h30 às 16h30



Faixa Etária: A partir de 14 anos







Eventos







Cinema na Plataforma



Dia 20/09/2024 (Sexta-feira)



Horário: 18h30



Classificação Livre







Setembro Inclusivo



Dia 26/09/2024 (Quinta-feira)



Horário: 14h às 17h



Classificação Livre







Inscrições – As Plataformas Urbanas Digitais da Engenhoca e do Viradouro estão com inscrições abertas. A PUD é espaço voltado tanto para o lazer quanto para a exploração de novas tecnologias. As inscrições podem ser feitas pelo site (https://eventosecursos.plataformadigital.niteroi.br/) ou presencialmente em uma das unidades. Todas as atividades são gratuitas e oferecem certificação. As plataformas ficam na Rua Nossa Sra das Graças 474, Viradouro (em frente ao Campo do Viradouro - Informações: Tel./WhatsApp (21) 97876-5385) e na Praça José Vicente Sobrinho - Engenhoca, Niterói (Informações: Tel./WhatsApp (21) 96983-0351).