Talíria Petrone: campanha da candidata lançou o projeto Fala, Niterói! - Divulgação

Publicado 06/09/2024 20:27

Niterói - Candidata à Prefeitura de Niterói, Talíria Petrone, do PSOL, lançou o "Fala, Niterói!" em sua rede social. O programa é gravado em vários locais da cidade, como Campo de São Bento e Horto do Fonseca, com o intuito de ouvir a população do município.

"Quero escutar e construir o que as pessoas precisam em seu bairro. Nossa cidade é linda e tem muito potencial. Nós, niteroienses, somos acolhedores demais. Apesar de tudo isso, falta moradia digna, falta transporte acessível e ainda tem muita criança fora da escola. E é a primeira mulher prefeita que vai mudar essa realidade", afirmou a também deputada federal.

Na última sexta-feira (6), a candidata foi sabatinada pela jornalista Sônia Apolinário, do site A Seguir Niterói. A parlamentar garantiu que uma das primeiras medidas de seu governo vai ser a criação de mil vagas escolares no início do ano letivo de 2025.

"Mas também vamos garantir moradia de longo prazo para população em situação de rua, instituir a Tarifa Zero, dobrar a Moeda Arariboia, criar o Espaço Coruja e muito mais", contou ela.

No começo da tarde, Talíria Petrone fez panfletagens no Centro. Já a sabatina do Fórum das Entidades Representativas dos Servidores Municipais, que aconteceria no dia 6, foi transferida para o dia 13, às 16h, na Câmara Municipal.

Agenda do fim de semana

Sábado (07)

09h - Caminhada no Largo da Batalha

12h - Feira de Itaipu

13h - Panfletagem na Feira de Itaipu

16h - Caminhada na Ilha da Conceição

18h30 - Voo noturno na Cantareira e na Ponta d'Areia

Domingo (08)

9h - Caminhada pela Niterói do Futuro com Chico Alencar, Pastor Henrique Vieira e Alessandro Molon. Concentração no Campo de São Bento

14h - Gravação na Praia de Itaipu

18h - Comício Doméstico em Icaraí