Rodrigo Neves: candidato trabalhista destacou o fato de Niterói ser referência na área de saúde, também na rede públicaDivulgação

Publicado 06/09/2024 13:17

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves e a candidata a vice Isabel Swan se reuniram na quinta-feira (5), com membros da Academia de Medicina do Estado do Rio (Acamerj), da Associação Médica Fluminense (AMF) e do Conselho Regional de Medicina (Cremerj), da Unimed Leste Fluminense, além de diretores de hospitais e laboratórios privados. O encontro foi na sede da AMF, em Icaraí, na Zona Sul da cidade.

Entre os presentes estavam o patrono da Acamerj, Luiz Augusto de Freitas; o presidente da Associação Médica Fluminense, Gilberto Garrido Júnior, a conselheira do Cremerj, Zelina Caldeira, o Presidente da Unimed Leste Fluminense, Benito Petraglia, além de diretores da Unimed, do HCN, do Hospital Icaraí, entre outros.

No encontro, Rodrigo Neves citou dados que colocam Niterói como a cidade com o maior número de médicos por habitante, entre os 150 maiores municípios do país, além de ser a quarta com mais leitos. Rodrigo lembrou o plano e estratégia de seu primeiro mandato para atrair investimentos privados e criar um forte polo de serviços e hospitais em Niterói .

O trabalhista destacou o fato de Niterói ser referência na área de saúde, também na rede pública. Falou das conquistas para a cidade nos últimos anos, como a reabertura do Hospital Getulinho, o novo Mário Monteiro, o Hospital Municipal Oceânico e a Policlínica do Largo da Batalha, além dos investimentos feitos nas unidades básicas de saúde, no Programa Médico de Família, entre outros.

“Niterói é uma das poucas cidades com cinco hospitais municipais. O investimento municipal da saúde saiu de 50 milhões de reais em 2013, quando assumi pela primeira vez a prefeitura, para 800 milhões de reais. E a nossa rede pública, além de atender a população de Niterói, também atende uma grande quantidade de pacientes de cidades vizinhas”, disse Rodrigo Neves.

O candidato afirmou que a saúde vai ser uma das principais prioridades da nova gestão e que pretende construir em toda a cidade os centros regionais de exames e especialidades, contratar mais 200 médicos e trabalhar em parceria com as entidades médicas para aprimorar e agilizar o atendimento. Rodrigo ressaltou que o novo Centro de Convenções, que será construído ao lado do Caminho Niemeyer, também vai proporcionar encontros nacionais e internacionais na área de saúde, gerando conhecimento e emprego para a cidade.

“Fomos referência para o país com o Médico de Família e com a nossa atuação na pandemia de Covid-19. Podemos ser referência com a atração de empresas de tecnologia que vão desenvolver produtos e serviços também para a área da saúde. Niterói pode se tornar o Vale do Silício da saúde e da medicina no Brasil”, destacou Rodrigo Neves, numa alusão ao famoso polo de tecnologia dos Estados Unidos.