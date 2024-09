Susto no Cafubá: guarda municipal retira ariranha em piscina - Divulgação

Susto no Cafubá: guarda municipal retira ariranha em piscinaDivulgação

Publicado 06/09/2024 10:55

Niterói – Moradores do Cafubá levaram um grande susto, nesta quinta-feira (05), ao encontrarem uma ariranha na piscina. Assustados, os moradores entraram em contato com agentes da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói no número 153. Os agentes resgataram o animal.



A ariranha é um mamífero que pode chegar a 1,8 metro de comprimento e até 30 quilos. O animal habita normalmente em ambientes de água doce e busca locais onde as margens apresentam menor declive. Com a vegetação densa, a ariranha consegue construir tocas.



De acordo com a Guarda Municipal, ninguém sabe como o animal chegou até a casa e entrou na piscina. Os agentes acreditam que, pela proximidade com a Lagoa de Piratininga, ariranha pode ter saído da toca e se perdido.



O animal estava agitado e assustado e chegou a dar trabalho aos guardas que participaram da captura. Após o resgate, o mamífero foi examinado por um veterinário e reintegrado à natureza na Lagoa de Piratininga.



Resgate

A Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) da Guarda Municipal de Niterói faz um trabalho especializado e possui um procedimento para cada tipo de demanda. Após receber o chamado, captura o animal silvestre que tem as condições físicas avaliadas pela equipe. Caso não apresente nenhum tipo de ferimento, é reintegrado à natureza na unidade de conservação mais próxima.



Os animais que apresentam algum tipo de ferimento são encaminhados para instituições como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), que fica em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio; o Centro de Atendimento de Animais Marinhos; o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica; ou o Instituto Vital Brazil quando é o caso de cobra venenosa.



A Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal orienta que, se uma pessoa encontrar um animal silvestre, deve entrar em contato imediatamente com o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), pelo número 153, para que o resgate possa ser feito por agentes treinados.