Disstantes: união de músicos criativos que vão ocupar a Cantareira e fazer um show grátisRamon Correa

Publicado 05/09/2024 17:36

Niterói - No dia 19 deste mês, a partir das 20h, São Domingos será palco de um grande show, independente e gratuito. O grupo Disstantes se apresenta em frente ao São Dom Dom, na calçada, quebrando barreiras físicas e se apresentando ao ar livre com o melhor do rap e experimental em obras autorais. Será um verdadeiro incentivo à cena musical independente, buscando servir como um modelo inspirador para o público.



A ideia é proporcionar uma experiência musical enriquecedora que inspire e contribua para a formação de novos artistas com fortalecimento da cena musical independente da cidade. Além de fomentar o consumo de música autoral e alimentar a inspiração artística e o desenvolvimento cultural da comunidade.



Disstantes começou com a parceria de Gilber T e Marco Homobono onde a dupla misturou rap funk eletrônico industrial hip hop e música experimental, se auto intitulando, por isso, uma Banca de Kraut Rap. Eles lançaram os primeiros singles Segunda Onda (2020) e Zumbi Choppa (2021), prenunciando o lançamento do primeiro álbum Apocalipto (2022). A partir da turnê de lançamento Augusto Feres, ou melhor o DJ Feres, se juntou com eles formando o trio no projeto Disstantes.



O nome Disstantes usa a expressão “diss” que na gíria hip hop significa músicas feitas com propósito de tretas em respostas às provocações que frequentemente geram réplicas e tréplicas do rapper atacado.



“No nosso caso estamos respondendo às ofensas do mundo. O próprio conceito do álbum surgiu com a gente trocando ideia por mensagens no início da pandemia, dos medos, das angústias. Nós envelhecemos, estamos cheios de coisa pra botar pra fora. Enquanto todo mundo está adequando música para rede social, a gente está exercitando uma busca por nossa própria linguagem”, explicou Gilber.



ÍDOLOS INDEPENDENTES

Gilber T, que tem carreira musical solo e foi da banda Tornado; Marco Homobono, o gênio por trás da grande banda Djangos e o talentoso produtor DJ Feres são um trio bombástico onde os dois fundadores são egressos da militância da música independente na cena carioca (e arredores). Gilber T tem até um livro, escrito e publicado por Pedro de Luna, enquanto Homobono é um inquieto criador: faz camisetas, se comunica com todos e mantem a base ativa. DJ Feres é mais jovem da turma, mas não menos irrequieto. Os três juntos são prova de que houve uma mistura muito louca de bandas novas nas cenas dos anos 90 e 00. De graça, então, o show fica melhor ainda. Sobra um trocado pra comprar uma gelada e assistir a apresentação.