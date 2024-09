Rozan: gravando o clipe de Conecte-se em Niterói - Guilherme Coelho

Rozan: gravando o clipe de Conecte-se em NiteróiGuilherme Coelho

Publicado 04/09/2024 21:25



Niterói - O multiartista Rozan traz um olhar sobre a conexão do ser humano em seu novo single, “Conecte-Se”, com participação do também multiartista Muato. A novidade será lançada nas plataformas de música e audiovisual no dia 06 de setembro, sexta-feira, e será acompanhada por videoclipe. A faixa faz parte do EP “Sons da Encruzilhada”, resultado do financiamento coletivo realizado em abril de 2023. O link para pré-save já está disponível: https://found.ee/conecte-se

Rozan reflete no single sobre como a falta de experiências coletivas trabalha na nossa capacidade de se conectar às pessoas de maneira real, sem os subterfúgios que a era da globalização consolidou nas relações através da internet. O avanço das redes sociais, como abordado no primeiro single lançado do EP, a canção “Zoom”, faz com que as pessoas deixem de vivenciar, desde a sua infância, determinadas situações.



"Eu gosto de usar o exemplo das brincadeiras de rua, o esconde-esconde, futebol com goleiras de chinelo, subir em árvores e muitas outras brincadeiras que desenvolvem no ser humano um tipo de habilidade social, a qual estamos visivelmente perdendo. A palavra conexão hoje é mais associada à internet e menos a conexão com outra pessoa, seja ela um familiar, um amigo, ou parceira afetiva", explica o multiartista.

O single traz a primeira novidade do EP, um feat com o produtor musical do trabalho, o também multiartista, Muato. Ele é o atual vencedor do Prêmio Shell de Teatro, na categoria Música, e coleciona diversas premiações ao longo da carreira.

"Nessa canção, Muato pode trazer a sua influência musical ao cantar, com o seu estilo o qual ele intitula Afro Love Songs, ou A canção urbana de amor política. Nossa parceria se deu após ele fazer a produção musical do meu musical de sapateado O Tambor dos Pés, onde ele produziu 10 bases para canções autorais e trilhas sonoras do espetáculo. Então foi uma comunicação fácil e objetiva. Em dois meses de encontros semanais, levantamos a estrutura do EP e partimos para o estúdio de gravação na Casa com a Música, na Lapa, no Rio de Janeiro. Outra parceria e tanto, pois o produtor musical Tuninho Villas foi um grande anfitrião para o trabalho, fazendo uma captação com o ouvido aguçado e atento, nos ajudando de maneira pontual em vários momentos", revela.

O clipe

O audiovisual conta com roteiro do próprio artista, onde ele busca mostrar a falta de conexão entre as pessoas na atual conjuntura. Como o avanço das redes sociais, como citado no single anterior, mostra as pessoas na rua cada vez menos importadas com a verdadeira relação social, que se dá apenas nos encontros e nas formas coletivas de sociedade. "O avanço da globalização a partir das redes sociais e o capitalismo como guarda-chuva nessa situação, estão presentes em todas as faixas do EP. Em Conecte-Se, eu abordo a conexão pensando em como as pessoas a deixaram de ter, de procurar senti-la através do toque, do abraço, de apenas realmente olhar, olhos nos olhos, como cita o tema lançado anteriormente, o single Zoom", completa.

O clipe foi gravado nas ruas da cidade de Niterói, pois as locações externas são uma preferência do artista, que trabalha há muitos anos também como artista público e ator do Grupo Tá Na Rua, fundado por Amir Haddad. Mas também pela temática do EP. "Nesse clipe, procuro mostrar a solidão que a rua, o lugar dos encontros, pode gerar. Quando falamos em encruzilhada, é impossível não aparecer nas imagens a rua e tudo o que ela representa a nível de relações sociais e de fundamento religioso. Mas o que vemos atualmente são pessoas conectadas à internet, não conectadas umas com as outras. Independentemente do que seja essa relação, não é sobre ser o melhor amigo de alguém que se cruzou na rua, e sim sobre perceber essa pessoa. Quanto à religiosidade, não sou devoto, mas levo os ensinamentos da cultura religiosa comigo. Mesmo sendo um artista do Rio Grande do Sul, eu sempre me vi, antes de tudo, um artista brasileiro. Sempre busquei caminhos abertos para o meu trabalho, pois acredito na diversidade da cultura brasileira. Nosso país dá aulas de relação social, pois cativamos o mundo com o nosso carisma. E os artistas são os grandes porta-vozes dessa situação, os proporcionadores dos encontros", destaca.



Ficha técnica do single:



Produção: Malandriado

Composição e voz: Rozan

Produção musical e voz: Muato

Estúdio de gravação: Casa com a Música

Mixagem e masterização: Rodrigo Gavião

Direção de arte e fotografia da capa: Leandro Felgueiras

Maquiagem e figurino: Renata Bronze

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho



Ficha técnica do clipe:



Produção: Malandriado

Roteiro: Rozan

Direção, direção de fotografia, filmaker, edição e color grading: Daniel Alves

Assistente de filmagem: Paulo Ricardo

Fotografia: Guilherme Coelho