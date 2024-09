Café empresarial da CDL Niterói: debatendo jogos e apostas online - Divulgação

Publicado 04/09/2024 20:51

Niterói - Os brasileiros estão gastando cerca de R$6 bilhões por mês com jogos e apostas online. Foi o que mostrou uma pesquisa recente e inédita da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Esse também foi um dos assuntos debatidos no Café Empresarial da CDL Niterói desta terça (03), como um sinal de alerta e que já está em pauta para a 57ª Convenção Nacional do Comércio Lojista, que acontecerá entre os dias 18 e 22 de setembro, em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

De acordo com o Vice-presidente do Conselho da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói e Presidente da Federação da Câmara de Dirigentes e Lojistas do Rio de Janeiro, Fabiano Gonçalves, a pesquisa mostra que o comércio e o serviço estão buscando formas inovadoras de atrair clientes, mas ainda encara estes novos concorrentes . “Vários consumidores estão deixando de pagar suas contas, estão deixando de comprar comida, sapato, roupa, fazerem obras, por conta das apostas online. Esse valor representa um impacto direto no setor do comércio com o desvio do consumo tradicional, e que gera preocupações sociais", alerta Fabiano, que também é economista.

O dirigente alerta para os riscos da dependência em jogos de azar, comparando a situação à concorrência do comércio online. "Nós já temos a concorrência do comércio online, a Shopee, por exemplo, e agora estamos lidando com a questão das bets (apostas)", completou. A pesquisa ainda indica que 40 milhões de brasileiros costumam fazer apostas e gastam, em média, R$186 ao mês. Segundo ele, o esporte é a categoria com maior número de preferência na hora das apostas, seguidas por slots, roletas e caça-níqueis. A facilidade de transferência via PIX também colabora para o aumento desse mercado e traz à tona uma outra preocupação: a dependência neste novo hábito viciante de consumo e os fatores psicológicos ligados à saúde mental.

"Esse assunto vai ser amplamente debatido na nossa Convenção Nacional, afinal, 72 bilhões de reais estão saindo do consumo das famílias brasileiras. Isso porque de forma indireta aparecem graves problemas como a depressão, os ansiolíticos, os conflitos familiares e as perdas de famílias por conta disso", comenta Gonçalves ao reafirmar que a CDL Niterói irá promover debates e iniciativas para conscientizar a população sobre os riscos da dependência em jogos de azar.