Niterói: cidade é bem avaliada no ranking Smart CitiesReprodução

Publicado 04/09/2024 17:52

Niterói - O ranking anual do Connect Smart Cities 2024, plataforma multidimensional que acelera o processo de desenvolvimento das cidades inteligentes, colocou Niterói como 1º lugar do país quando o assunto é governança. Entre as cidades brasileiras que têm de 100 mil a 500 mil habitantes, Niterói é a 2ª mais bem avaliada do país na média geral.

A cidade também se destaca no ranking em urbanismo e ocupa o 2º lugar nacional. O Cidades Inteligentes, Humanas e Conectadas é um evento nacional de negócios e conexões de cidades inteligentes e mobilidade urbana do Brasil, realizado desde 2015, que acontece em São Paulo nesta terça e quarta-feira (03 e 04). A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão de Niterói participou de mesas de debates sobre Cidades Humanas, Resilientes e Inclusivas - Educação e Inclusão; Cidades Conectadas - Inovação; e Urbanismo Sustentável - Agenda ESG Para Cidade

Nesta edição do prêmio, Niterói conquistou o 5º lugar geral, no comparativo com todas as cidades do país. Para chegar a média geral, o ranking do Connect Smart Cities avalia, além da governança e urbanismo, saúde, segurança, meio ambiente, empreendedorismo, tecnologia e inovação, educação e economia. A média geral de Niterói é 36,765. Dentre as cidades da Região Sudeste, é a 3ª mais bem avaliada.

Planejamento e inovação

A Prefeitura de Niterói vem aprimorando ao longo dos anos o trabalho desenvolvido na cidade, resultando que vem se refletindo nos rankings. Na primeira edição do Connect Smart Cities, em 2015, a cidade ocupava a 17º posição geral. Em 2020, o município já alcançava a 11ª posição, chegando ao 5º lugar em 2023 e mantendo-se na posição neste ano. .

Niterói subiu doze posições desde o início da premiação, saindo de 17º para o 5º lugar. Os resultados também estão ligados aos índices de Niterói como saneamento básico (100% de tratamento e abastecimento de água, cobertura de 95,55% no atendimento e 100% no tratamento de esgoto). Outras iniciativas também fazem parte do sucesso da cidade no Smart Cities, como o Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2013-2033 que inclui o SiGeo, COLAB, Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), o Centro de Controle e Operação (CCO), o lançamento do Portal de Serviços e o Processo Eletrônico.

Ao lado de Economia do Mar, o setor de serviços de Cidade Inteligente é a área que apresenta grande potencial indutor de desenvolvimento econômico e tecnológico para a cidade. Em 2023, a Prefeitura lançou o Plano Municipal de Cidade Inteligente, Humana e Sustentável, elaborado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que opera como um instrumento de diretrizes estratégicas gerais, princípios e visões para ações de desenvolvimento econômico, social e ambiental, do município.