Quinteto de Metais do Programa Aprendiz Muical: apresentação gratuita na Sala Leila Diniz - Marcio Sili

Publicado 03/09/2024 15:13

Niterói - Na próxima quarta-feira (4), às 14h, a Sala Leila Diniz – que fica dentro do prédio da Imprensa Oficial (Rua Professor Heitor Carrilho, 81, Centro) – vai receber o Programa Aprendiz Musical, que apresenta mais um espetáculo com suas turmas de aplicados e talentosos alunos. A entrada do evento é gratuita e sujeita à lotação.



Desta vez sobe ao palco no projeto ‘Concertos na Imprensa’ o Quinteto de Metais Aprendiz Musical – que fará uma apresentação trazendo no repertório eclético, com clássicos da música mundial e da MPB, que incluem Tom Jobim à Gilberto Gil.



Ao participarem ativamente dessa experiência coletiva, as crianças e jovens, com o apoio de suas famílias, continuam a desenvolver as habilidades pedagógicas e artísticas iniciadas nas escolas. Envolvendo-se semanalmente nos ensaios e participando regularmente de apresentações públicas, eles aprofundam seus conhecimentos musicais, progredindo gradualmente para peças mais desafiadoras tecnicamente. Esse processo não apenas contribui para o desenvolvimento individual como instrumentistas, mas também fortalece suas habilidades sociais em um ambiente propício para a exploração de emoções e compartilhamento de vivências com outras crianças e jovens.



O Quinteto de Metais é formado pelos alunos Ryan Silva, Alberto Fonseca, Matheus Souza e Eliel Pimentel, e pelo professor Henrique Vaz.



PROGRAMA DO CONCERTO



Apresentação Principal

Professor Responsável Henrique Vaz



Repertório:

1.Corcovado (Tom Jobim)

Trompete: Matheus Henrique

Piano: Henrique Vaz



2. Samba de Verão

Trompete (Ryan Silva)

3. How Insensitive (Tom Jobim)

Trompete: Piano: Henrique Vaz



4. Garota de Ipanema (Tom Jobim)

Trombone: Eliel Pimentel e Alberto Fonseca

Piano: Henrique Vaz



5. Meditação (Tom Jobim)

Trombone: Eliel Pimentel

Piano: Henrique Vaz



6. Você é Linda (Caetano Veloso)

Trombone: Eliel Pimentel e Alberto Fonseca

Piano: Henrique Vaz



7.Sonata para Die Bankelsangerlieder



8.Superman



9.Suíte Carnavalesca (arranjo Henrique Vaz)



10.Cantata de Bach 42 e 297



11. Se quiser falar com Deus (arranjo Henrique Vaz /Gilberto Gil)



12. Basque Song (Folk Song)



13.Aura Lee (George R. Poulton)



14. Pomp Circustance (Edward Elgar)



15. Anunciação



Trompetes: Henrique Vaz, Matheus Henrique e Ryan Silva.

Trombones: Eliel Pimentel e Alberto Fonseca.

Arranjos e adaptações: Henrique Vaz



Grupo convidado

Professor Responsável Filipe Alves



Repertório:

1. Fortune (William Byrd)

2. Feira de mangaio (Sivuca - arr. João V. Rabelo e Felipe Gffoni)



Trompetes: Jhonatan Silva, Miguel Couto

Trompa: Marcos Antônio

Trombone: Alyson Araújo

Tuba: Emanuel Isaías



SERVIÇO:



Evento: Concertos na Imprensa Aprendiz Musical – Quinteto de Metais

Data: 04/09

Horário: 14h

Local: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro – Sala Leila Diniz

Endereço: Rua Professor Heitor Carrilho, 81 - Centro, Niterói

Telefone: (21) 2717-5299

Valor: Entrada franca