Rodrigo Neves: campanha segue a todo vapor e passou por Ponta D'Areia e Ilha da Conceição neste domingoDivulgação

Publicado 01/09/2024 21:20

Niterói - O domingo do candidato a prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, começou com um café da manhã no Morro da Penha, na Ponta D’areia, um dos bairros mais tradicionais da região central, com vista para a Baía de Guanabara. Acompanhado da candidata a vice Isabel Swan, Rodrigo fez uma visita surpresa à família da cozinheira Luciana David da Silva, que mudou de vida graças à Moeda Social Araribóia, criada pela prefeitura.

O benefício, além de combater a pobreza extrema, estimula o desenvolvimento econômico local. Luciana fornece quentinhas às pessoas que recebem a Moeda Araribóia no Morro da Penha. Com isso, ela e o marido Eduardo sustentam a família e pagam a faculdade do filho Natan, que cursa direito e sonha em ser juiz. A filha Carina ajuda no negócio e nas entregas. Com a renda das refeições, Luciana está ampliando a casa, onde futuramente também vai funcionar o Restaurante Delícias da Lu. A cozinheira aproveitou para convidar Rodrigo Neves para a inauguração do restaurante.

“Obrigada por não abandonar a gente nunca. Todo dia é dia de luta e dia de glória. Você vai voltar a ser prefeito para Niterói ficar ainda melhor. E vem aqui no ´Delícias da Lu´ experimentar o estrogonofe de camarão e a costela com agrião e aipim”, convidou Luciana.

Emocionado com os relatos da família, Rodrigo Neves elogiou a garra de Luciana: “Luciana, você pode olhar para essa história com muito orgulho. Fico muito feliz de estar com sua família, porque só quem passa por necessidade sabe a importância das políticas públicas sérias”, disse o trabalhista.

Em seguida, Rodrigo Neves se reuniu com moradores e lideranças locais na quadra da comunidade. Ele lembrou dos investimentos feitos nos últimos anos no Morro da Penha, como creche, saneamento básico, obras de contenção de encostas, e anunciou novos projetos para beneficiar a região, como o programa Vida Nova no Morro.

“Nós levamos água e esgoto para todas as comunidades e fizemos contenção de encostas. Agora nós vamos fazer o ´Vida Nova no Morro´ para as famílias terem mais dignidade. As casas vão ser rebocadas, reformadas e pintadas e todas terão banheiro. O projeto vai gerar emprego e renda, dar mais conforto as famílias e melhorar a autoestima dos moradores. Além disso, vamos fazer, na antiga garagem da Ponta D’areia, um parque esportivo e cultural para todas as famílias poderem usufruir de um amplo espaço de lazer e cultura perto de casa”, disse Rodrigo Neves.

No fim da manhã, o candidato fez caminhada na Ilha da Conceição, onde cumprimentou moradores e comerciantes. Rodrigo Neves destacou o esforço para trazer para o bairro várias empresas, como a americana Ge Oil e Gas o que gerou empregos para a região e toda a cidade. O trabalhista também lembrou que a Ilha da Conceição foi transformada num bairro modelo, sendo o primeiro a ter nova iluminação em led, recebeu uma nova unidade do Médico de Família e reforma do Centro Social Urbano. Rodrigo Neves anunciou que a Ilha da Conceição vai ficar ainda melhor com o novo terminal pesqueiro e a conclusão da dragagem do canal de São Lourenço, um investimento de 140 milhões de reais para ampliar o acesso ao complexo naval e pesqueiro da cidade e atrair novas empresas. A meta da prefeitura é alavancar a economia desses setores e gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

À tarde, o candidato almoçou no Mercado São Pedro, no Centro, o mais tradicional mercado de peixes do Rio, cuja qualidade do pescado, atestada por todos os clientes, é uma referência para restaurantes em todo o Estado. No local, Rodrigo conversou com lideranças dos pescadores, como o Presidente do Sindicato dos Armadores de Pesca, José Inácio, da Federação da Pesca, Colônias e Sindicatos da Pesca, além dos comerciantes e frequentadores. O candidato estava acompanhado do deputado federal Hugo Leal, vice-presidente do PSD; do vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, dos ex-deputados Felipe Peixoto e Chico D’Angelo; e lideranças locais.