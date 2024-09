Prefeito de Niterói, Axel Grael: presente no lançamento da Semana do Pescado 2024 - Alex Ramos

Prefeito de Niterói, Axel Grael: presente no lançamento da Semana do Pescado 2024Alex Ramos

Publicado 01/09/2024 17:22

Niterói - Os apreciadores de frutos do mar terão uma semana especial em Niterói. Foi aberta neste domingo (01) a Semana do Pescado 2024. Nos próximos dias, os restaurantes estarão com cardápios e preços promocionais, assim como os boxes no pescado fresco, que também estarão com preços convidativos. O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou do lançamento acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, e do presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro, Igor Baldez.

A campanha conta com a participação de várias instituições, como Sindicato dos Armadores de Pesca do Estado do Rio de Janeiro; Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro; Secretaria de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro; Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e Serviços; Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro; Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-RJ; Sebrae; Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Niterói; Sindicato dos Pescadores dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo; Associação dos Pregoeiros de Pescados e Afins do Estado do Rio de Janeiro; Sindicato da Indústria do Pescado do Estado do Rio de Janeiro; Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e Mercado de Peixes São Pedro.

A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) estará presente na Semana divulgando o potencial do turismo da cidade. A empresa terá um profissional de turismo do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) nos fins de semana, no Mercado de Peixes São Pedro, na Ponta da D'Areia, orientando e informando sobre os equipamentos turísticos da "Cidade Sorriso", além de demonstrar em livro e folder a sua história, polos gastronômicos e de moda e as boas opções de lazer.