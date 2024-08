Crônicas do Meu Interior: uma das apresentações do grupo TEMA no MAC - Divulgação

Publicado 31/08/2024 10:58 | Atualizado 31/08/2024 11:00

Niterói - O Grupo Tema, de formação de atores profissionais, faz três apresentações gratuitas nos dias 31 de agosto e 01 de setembro (sábado e domingo), no salão principal do MAC Niterói.

A microcompanhia TEMA - Teatro Experimental Movimento e Ação - foi montada por ex-alunos da Oficina Social de Teatro (OST) em 2021. É composta por um elenco fixo de 8 atores e atrizes e eventuais convidados, e atua sob a supervisão e direção de José Demézio.



Apresentações:



Sábado, 31 de agosto de 2024

Das 16 às 16h30

Uma Pessoa em Construção, suas dificuldades e vitórias

Classificação: Livre

Texto e atuação: Aninha Keim

Direção: José Geraldo Demezio

Direção musical: Daniel Leon



Sinopse: Este monólogo mostra os dias de uma jovem de cerca de 21 anos, diagnosticada em criança com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH); suas inquietudes e memórias de fatos ocorridos desde a sua infância, que marcaram sua trajetória de vida, e busca do desenvolvimento de habilidades adaptativas para o enfrentamento dos futuros desafios de sua vivência.



Um alerta aos pais e demais familiares, professores e escolas, sobre como lidar com crianças com o TDAH, um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Ao ser detectado o problema, devem ser criadas as condições e as estratégias para melhoria do desempenho comportamental e escolar.



Das 17 às 18h

Crônicas do meu interior

Classificação: 16 anos

De Eliane Ganem

Direção: José Geraldo Demezio

Direção musical: Daniel Leon



Com: Cláudia Mattos, Juci Ribeiro, Kátia Valério, Renata Far e Renato Moraes



Sinopse: As Crônicas apresentadas são narradas pelas vozes de 4 atrizes e um ator que dão vida e falam, de forma sigilosa e envolvente, sobre



os anseios, amores, encontros, despedidas, de personagens comuns do nosso cotidiano. A autora não é econômica na sua poesia. Ao contrário, despeja, agora nas cenas teatrais, sentimentos que transbordam, revelando que todo processo de conhecimento da alma humana pode ser vertido em palavras.



Domingo, 01 de setembro de 2024

Das 16 às 17h

Poema de Amor Ferido

Classificação: 16 anos

De Eliane Ganem

Direção: José Geraldo Demezio

Direção musical: Daniel Leon



Com: Angra Castro, Luiz Eduardo Alves e Márcio Duarte Sinopse: A pauta é o amor proibido, agora não mais pela sociedade ou pela família, como em Romeu e Julieta, mas pelas próprias mentes das personagens que compõem as cenas. Não se pretende aqui discutir questões específicas; apenas focar um dos aspectos do amor – o proibido, e como esse fator interfere na psiquê de cada um de nós. Aqui, prioriza- se o texto, onde se discutem os papéis do homem e da mulher hoje, os preconceitos, as dúvidas, as dificuldades e as cobranças. Mostra a dubiedade masculina e feminina, muitas vezes presente em homens e mulheres da atualidade, abordando, por exemplo, a situação da homossexualidade na sociedade.



SERVIÇO:



Grupo Tema – Teatro com ex-alunos da Oficina Social de Teatro (OST)

Datas: 31 de agosto e 01 de setembro (sábado e domingo)

Valor: Gratuito

Local: Salão Principal do Museu de Arte Contemporânea – MAC Niterói

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Niterói