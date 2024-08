Alunos da FGV-SP: assistindo palestras sobre as secretarias municipais de Fazenda, Planejamento, Escritório de Gestão de Projetos (EGP) e Controladoria Geral do Município (CGM) - Bruno Eduardo Alves

Publicado 31/08/2024

Niterói – A Prefeitura foi objeto de estudo de alunos do curso de graduação em Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP). Ao longo desta semana, 22 estudantes conheceram várias áreas da administração municipal e uma série de políticas públicas desenvolvidas pela gestão municipal. Nesta sexta-feira (30), ao término da semana de estudos, os alunos foram recebidos pelo prefeito de Niterói, Axel Grael.

Os estudantes da FGV-SP começaram a semana de estudo sobre a Prefeitura de Niterói assistindo palestras sobre as secretarias municipais de Fazenda, Planejamento, Escritório de Gestão de Projetos (EGP) e Controladoria Geral do Município (CGM).

Em seguida, o grupo foi repartido em seis eixos temáticos. Os estudantes do Eixo 1 (Desenvolvimento Econômico e Tecnológico) conheceram o Terminal Pesqueiro de Niterói; o Canal de São Lourenço, onde está em curso o trabalho de dragagem; o Mercado Municipal de Niterói; a Casa do Empreendedor e a Plataforma Urbana Digital do Viradouro (PUD).

No eixo 2 (Segurança Pública), os alunos foram à Cidade da Ordem Pública e ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), onde conheceram o sistema de Cercamento Eletrônico que monitora a cidade com câmeras inteligentes. Os estudantes do Eixo 3 (Mobilidade e Urbanismo) conheceram projetos urbanos como o Túnel Charitas-Cafubá, a Avenida Marquês do Paraná e obras de revitalização do Centro de Niterói. Este grupo também foi à sede da Coordenadoria Niterói de Bicicleta e conheceu estações do programa de bicicleta compartilhada da Prefeitura (NitBike).

Os estudantes do Eixo 4 (Sustentabilidade e Conservação) visitaram a sede da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), além do Campo de São Bento. Os jovens também conheceram a sede da Defesa Civil; o Parque da Cidade e o radar meteorológico de Niterói; e o Parque Orla Piratininga (POP).

Os alunos do Eixo 5 (Participação e Assistência Social) foram ao Restaurante Popular do Fonseca e ao Banco Arariboia do Centro, onde viram o funcionamento da Moeda Social Arariboia. Este grupo também foi à Comunidade Boa Esperança, onde conheceu ações do Programa Jovem EcoSocial.

No Eixo 6 (Transversalidade das Políticas de Gênero), os alunos da FGV-SP foram apresentados a várias políticas públicas de proteção e suporte à mulher desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Mulher. O grupo também conheceu ações voltadas para as mulheres em outras áreas da administração municipal.