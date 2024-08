Tacy: show em homenagem às mulheres do rock brasileiro no Theatro Municipal de Niterói - Chriscie Almeida

Tacy: show em homenagem às mulheres do rock brasileiro no Theatro Municipal de NiteróiChriscie Almeida

Publicado 30/08/2024 15:25

Niterói - A cantora Tacy leva para o Theatro Municipal de Niterói, na sexta-feira, 30 de agosto, às 20h, o espetáculo "Todas As Mulheres do Mundo", tendo como convidada Miriam Ruperti.



O show "Todas As Mulheres do Mundo", um olhar feminino sobre o rock brasileiro, tem como objetivo revisitar a história do rock no Brasil, destacando a voz das principais artistas que deixaram sua marca no gênero em diversas fases de suas carreiras. Seguindo uma linha do tempo desde os anos 50 até os dias atuais, o show narra cronologicamente o cenário de cada época e a trajetória artística de cada mulher homenageada.



Com arranjos parcialmente originais, o show reúne o melhor do repertório roqueiro de artistas icônicas como Celly Campello, Silvinha Araújo, Wanderléa, Rita Lee, As Frenéticas, Elis Regina, Gal Costa, Baby do Brasil, Sandra de Sá, Cássia Eller, Pitty, Liniker, e da própria Tacy, entre muitas outras. O show "Todas As Mulheres do Mundo" é uma coleção de sucessos, para deleite dos fãs mais antigos e das novas gerações.



Idealizadora, produtora artística e musical do projeto, Tacy canta e compartilha essa história do rock ao lado da convidada mais que especial, a cantora Miriam Ruperti e divide a produção dos arranjos com o produtor Thiago Suliano. A formação instrumental do show é composta apenas por mulheres: bateria, baixo, percussão, teclados, violões e guitarras.



Feito para cantar junto, compartilhar memórias e trazer o olhar feminino sobre um gênero musical ainda estigmatizado como "masculino", "Todas as Mulheres do Mundo" é um show de celebração à vida e à obra de mulheres incríveis que fizeram história na música brasileira ao longo dos tempos.



Tacy é cantora, compositora, instrumentista, modelo e atriz. Ficou conhecida nacionalmente por seu trabalho como atriz-protagonista de 'Cássia Eller O Musical' (2014-2023). Participou do Rock in Rio (2015), gravou vários programas de TV como o quadro "Ding Dong" do Faustão e o Natal do Fantástico (Rede Globo-2017) e o "Versões" do Multishow (2018). Possui dois álbuns de estúdio: "O Manifesto da Canção" (2017) e "Quarto Mundo" (2022). Em 2022, participou da faixa "Todas as Mulheres do Mundo" ao lado de Ana Cañas no álbum "Cássia Reggae vol. 2" (Universal Music). Seu show de homenagem à Cássia Eller já rodou palcos de peso como Blue Note (RJ e SP), teatros como Claro, Riachuelo e Prudential e festivais como o Claro Verão (2021) e Tim Noites Cariocas (2022). Em 2024, participou do projeto "Som na Lata", exibido no canal WooHoo e Music Box. Tacy continua a turnê de shows "Quarto Mundo" e produz o show "Todas as Mulheres do Mundo", idealização sua e de co-produtores parceiros, com previsão de lançamento para o segundo semestre.



Míriam Ruperti é cantora, compositora e atriz do cenário independente, nascida no Rio Grande do Sul, naturalizada carioca. Iniciou a carreira artística como vocalista de uma banda de axé, fazendo shows pela RioTur e prefeituras do interior do Rio e Minas. Como atriz, se apresentou em pequenos teatros da Zona Sul em espetáculos infantis, de 1999 à 2004. Como cantora participou do espetáculo "Star Brazil"; (2004/2006) Miriam gravou voz em vários álbuns de compositores no período de 2008 a 2010. Também fez parte do projeto "Lapa de hoje" lançando-se no cenário musical também como compositora, entre 2009 e 2010. Entre suas canções autorais, em parceria com outros artistas, estão os singles "Todo dia" , "Ao sol" e "A arte de viver", que estão disponíveis em todas as plataformas digitais.



Atualmente, Miriam se apresenta como vocalista da banda de festa "Beetlejuice" (repertório cover), em casas de shows, festas particulares, hotéis e bares da zona Oeste. Também atua como cover da Rita Lee, fazendo parte do casting da produtora Imortais e Covers do Brasil. Miriam é convidada especial do projeto Todas as Mulheres do Mundo.



Serviço

Show: Tacy - 'Todas as Mulheres do Mundo'

Data: Sexta-feira, 30 de agosto de 2024

Horário: 20h

Valor: Gratuito

Retirada de ingresso 1h antes do início do espetáculo na bilheteria. Um ingresso por pessoa, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível

Classificação indicativa: Livre

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói