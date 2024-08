Rachel Magnoni: abrindo exposição no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno - Divulgando

Publicado 30/08/2024 15:11

Niterói - O Centro Cultural Paschoal Carlos Magno abre no dia 30 de agosto, a exposição “Tatuando sentidos: flores em tela”, de Rachel Magnoni. Em sua primeira exposição, a artista busca trazer não só o contemplativo, mas a interação e inclusão da arte com todos os públicos, como na natureza, quando nos deparamos com uma flor em seu habitat natural, que não somente é contemplativa, mas também mexe com os sentidos, trazendo informações e significados.

Transportar a tatuagem para outros sentidos é acessibilizar a arte, é mostrar outras possibilidades, trazendo informação e sentido às obras. Tatuar sentidos está presente em desenhos feitos para tatuagens, bordado com linha preta de diversas espessuras em tela de pintura branca, inspirados no Guia botânico de Niterói (2019), na flora brasileira, incluindo e aproximando todos os espectadores ao reconhecimento e busca sobre a flora local e suas funcionalidades no meio ambiente de forma sensorial e acessível, permitindo que todos os visitantes toquem nas telas expostas.



Sobre a artista



Rachel Magnoni é uma artista autodidata. Desde nova aprendeu com sua mãe a desenvolver trabalhos artesanais manuais. Criou uma marca de acessórios em macramê e crochê e hoje em dia concilia seu trabalho CLT com a tatuagem onde deu início em 2021. Como artista representante da cidade, sua arte fala sobre as possibilidades de expressão e inclusão da arte com a natureza para as pessoas.



SERVIÇO



Exposição: Tatuando Sentidos: Flores Em Tela - De Rachel Magnoni | Bordado em tela de pintura

Abertura: 30 de agosto

Visitação: até 21 de setembro de 2024

Valor: Gratuito

Classificação etária: Livre

Exposição sensorial e acessível

Local: Galeria Quirino Campofiorito | Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

Endereço: Campo de São Bento, entrada pelo Portão 2