Orquestra da Grota: viagem para BerlimDaniella Anatalício

Publicado 30/08/2024 08:03

Niterói - A Orquestra da Grota iniciou uma campanha de arrecadação para custear a ida de 13 de seus músicos a Berlim, na Alemanha, onde irão se apresentar representando o grupo e participar de um intercâmbio cultural a convite da Escola de Música Schostakowitsch Musikschule Berlin Lichtenberg. A quantia a ser obtida por meio de uma “vaquinha” online será utilizada para compra das passagens, emissão de documentos e alimentação. A estadia será oferecida por famílias de estudantes da instituição alemã.

Para viabilizar a ida a Berlim, o Espaço Cultural da Grota (ECG) precisa arrecadar R$ 35 mil. Quem quiser colaborar pode doar qualquer quantia via PIX, por meio da chave de email 5031159@vakinha.com.br. Também é possível fazer a doação pelo site “Vakinha”, no endereço https://bit.ly/grotanaalemanha

Com chegada prevista à Alemanha para 21 de setembro, os músicos passarão 10 dias em Berlim. Entre as atividades programadas estão apresentações numa escola secundária local, participação no concerto do 70º aniversário da Schostakowitsch Musikschule, realização de ensaios e apresentações conjuntas com grupos profissionais alemães e acesso a concertos de orquestras do país.

“Uma viagem desse porte é de enorme importância, não apenas para os 13 músicos que irão embarcar, mas para todos os alunos do Espaço Cultural da Grota, que percebem a possibilidade de ir muito além das comunidades onde vivem. Contamos com a ajuda de todos que puderem doar. Qualquer quantia é importante”, afirma Lenora Mendes, coordenadora e fundadora do Espaço Cultural da Grota.

Este é o segundo ano consecutivo no qual músicos do projeto são convidados para participar de atividades no exterior. Em 2023, o Som Doce da Grota, conjunto de flautas do ECG, se apresentou e participou de palestras e masterclasses no Boston Early Music Festival, o maior festival de música antiga dos Estados Unidos.

Sobre o ECG

O Espaço Cultural da Grota (ECG) é um projeto de inclusão social pela música que completa 29 anos de atividades em 2024. Com sede em Niterói (RJ) e atividades também em São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo, o ECG atua com 13 núcleos e atende a cerca de mil alunos anualmente, com aulas gratuitas de instrumentos musicais, pré-vestibular, reforço escolar e outras atividades para crianças, jovens e adultos.