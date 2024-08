Casa da Advocacia Antônio José Barbosa: aberta em Icaraí, na Zona Sul - Divulgação

Publicado 30/08/2024 15:17

Niterói - A seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) inaugurou, nesta sexta-feira (30/08), a Casa da Advocacia Antônio José Barbosa, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. É mais um ponto de atendimento para milhares de advogadas e advogados da região, que conta com central de peticionamento eletrônico, escritórios digitais, sala de reunião e acessibilidade.

A vice-presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio, participou da cerimônia de inauguração, na manhã desta sexta. “A gente precisava dar aqui, em Icaraí, essa possibilidade de os colegas peticionarem, receberem clientes, conviverem, fazerem aquele contato importante, que antes a gente fazia no fórum. Agora, a gente faz nas salas da OAB. Esse espaço vai atender a advocacia de Niterói com muito conforto. É um sonho que se realiza. Estamos todos muito felizes” disse a vice-presidente da OABRJ, Ana Tereza Basilio

A nova casa da advocacia conta com 10 pontos de peticionamento eletrônico, equipados com computadores novos, e nove escritórios digitais, onde advogados e advogadas podem atender seus clientes. O local, que fica na Rua Presidente Backer nº 181, também conta com uma sala de reunião e elevador para acessibilidade. Niterói é a maior subseção do estado do Rio de Janeiro, com mais de 12 mil advogados inscritos.