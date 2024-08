Rodrigo Neves: caminhada no Fonseca, reafirmando compromisso com a Zona Norte - Divulgação

Rodrigo Neves: caminhada no Fonseca, reafirmando compromisso com a Zona NorteDivulgação

Publicado 30/08/2024 07:46

Niterói - O candidato a prefeito Rodrigo Neves (PDT) e a vice Isabel Swan (PV) fizeram corpo a corpo no Fonseca, Zona Norte de Niterói, no fim da tarde desta quinta-feira (29/08) e receberam o apoio de moradores e comerciantes. Durante a caminhada, o trabalhista foi cumprimentado e acolhido com entusiasmo por muitos moradores. Rodrigo estava acompanhado da mãe, Maria Luiza, que foi professora e diretora de várias escolas públicas, na Zona Norte.

“Fizemos muito pelo Fonseca. Reabrimos o Getulinho e construímos a nova emergência pediátrica, implantamos várias unidades de saúde como a Clínica da Família da Teixeira de Freitas, o novo parque do Horto do Fonseca, construímos um recorde de escolas e creches, obras de contenção encostas, restaurante popular, municipalização e reconstrução de Cieps, pavimentação de ruas e novas praças e áreas de lazer, entre outras várias ações e conquistas”, ressaltou Rodrigo Neves.

Entre os novos projetos prioritários para a Zona Norte, Rodrigo destacou o Centro Regional de Exames e Especialidades da Saúde e a contratação de mais 200 médicos, novas creches, o Terminal Rodoviário do Caramujo, às margens da Rodovia RJ 104, junto com a nova Alameda e a melhoria da frequência noturna do transporte público. Rodrigo se comprometeu ainda a transformar o prédio da Fundação Leão XIII em uma grande escola técnica de Formação Técnica da Juventude do Fonseca e da Vila Ipiranga.

“Vamos juntos fazer um governo ainda melhor do que fiz! Com a força do povo, nós todos juntos vamos governar essa cidade e fazer de Niterói aquilo que a gente sonha para nossas famílias e bairros. Niterói vai ser o melhor lugar para a viver e ser feliz no Brasil”, declarou Rodrigo Neves.