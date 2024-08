Projeto Bota Fora, da Clin: no bairro Cafubá - Divulgação

Projeto Bota Fora, da Clin: no bairro CafubáDivulgação

Publicado 29/08/2024 16:47

Niterói - A Prefeitura prossegue com o projeto ‘Bota Fora’, que recolhe entulhos, como computador, caixa d’água, sofá, colchão, televisão e caixotes. Nesta quarta-feira (28), foi a vez da comunidade da Ciclovia, na Região Oceânica , receber a ação, realizada pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), em parceria com o “PRO Sustentável” – um programa de recuperação ambiental da Região Oceânica e com a associação de moradores. Foi recolhida cerca de uma tonelada de resíduos volumosos.

A iniciativa que vem contando com a colaboração e adesão em cada edição de mais moradores tem como objetivo ajudar a preservar o meio ambiente e contribui para a conscientização sobre a importância do descarte responsável. Neste mês, o ‘Bota Fora’ aconteceu também no bairro do Jacaré, no dia 21 de agosto.