A Secretária de Saúde Anamaria Schneider, ao lado do prefeito Axel Grael: anunciando as novidades na área da saúde nesta quinta-feiraLuciana Carneiro

Publicado 28/08/2024 12:49

Niterói - A Secretaria de Saúde de Niterói lançará, nesta quinta-feira (29), dois novos serviços para os moradores: o "Aqui Tem Saúde", uma plataforma digital que permitirá os usuários da rede pública identificar a unidade de saúde da região responsável pela sua residência, e o TabNit, que permitirá a todo e qualquer cidadão ter acesso, de forma transparente, aos dados referentes à saúde municipal.

"O Aqui tem Saúde é mais uma grande entrega para o niteroiense. Basta você digitar o endereço ou CEP da rua onde mora ou trabalha para obter a informação de qual unidade de saúde deverá procurar. Além do endereço, é possível também acessar os canais de Ouvidoria, ter acesso ao email e horário de funcionamento de todas as unidades da Atenção Primária à Saúde", explicou a secretária Anamaria Schneider.

O TabNit, por sua vez, é fruto do acordo de cooperação técnica entre a OMS (Organização Mundial de Saúde) e a prefeitura de Niterói através da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que trabalha com os países das Américas para melhorar a saúde e a qualidade de vida de suas populações. Fundada em 1902, é a organização internacional de saúde pública mais antiga do mundo e atua como escritório regional da OMS nas Américas.

"Os investimentos em transparência, inovação e informação em saúde são contínuos em Niterói. A partir desta cooperação técnica com a OPAS/OMS, foi implantada a Sala de Situação de Saúde. No site recém-lançado pela Fundação Municipal de Saúde (https://www.saladesituacao.niteroi.rj.gov.br/), é possível navegar por diversos painéis interativos, além de acessar a plataforma "Aqui tem Saúde" e o "TabNit", que permite de maneira facilitada e estruturada o acesso às informações de saúde por qualquer pessoa. Os dados permitem conhecer melhor do estado de saúde da cidade. Estão disponíveis dados de Covid, mortalidade, nascidos vivos, Dengue e Chikungunya. Nossa aposta também é alta quanto à ampliação das pesquisas sobre a saúde da cidade, principalmente por ter a UFF em nosso território", completou Anamaria Schneider.

Além disso, como mais um produto da parceria com a OPAS/OMS, em 2023 foi lançado o Laboratório de Inovação em Saúde. Foram inscritas 50 práticas inovadoras em vigilância em saúde e ambiente com trabalhadores da rede de saúde, defesa civil municipal, estudantes e professores da UFF e movimentos sociais. 48 foram habilitadas, 10 certificadas e 3 premiadas. Como forma de registrar o legado, foi produzido um documentário que conta a origem do projeto e as práticas certificadas que também será lançado nesta quinta-feira.