2ª edição do evento Noivas da Jaque: um encontro imperdível para noivas que sonham com um casamento na praia - Vinicius Machado

Publicado 27/08/2024 16:39

Niterói – A cidade de Niterói se prepara para receber a 2ª edição do evento Noivas da Jaque, um encontro imperdível para noivas que sonham com um casamento na praia. Marcado para o dia 29 de setembro, das 14h às 20h, o evento acontece no cenário deslumbrante da primavera, quando as temperaturas são amenas e a natureza revela toda sua beleza, tornando setembro o novo mês das noivas.



Nesta edição, Noivas da Jaque reunirá expositores especializados no mercado bridal, incluindo serviços de beleza, vestuário, buffets, decoração, e muito mais. A iniciativa foi idealizada por Jaqueline Oliveira, maquiadora com mais de 15 anos de experiência em casamentos e festas. Jaqueline destaca que o mercado de casamentos, aquecido após a pandemia, oferece inúmeras oportunidades para profissionais do setor e para noivas que desejam realizar o sonho de casar na praia, conectando-as aos fornecedores ideais.



Dados recentes do IBGE mostram que, após a pandemia, o número de registros de casamentos no Brasil aumentou significativamente, reforçando o potencial do setor.





Muitas noivas sonham em dizer sim com os pés na areia, ao som das ondas do mar. Jaque, com sua vasta experiência no universo dos casamentos, revela que o Rio de Janeiro é o lugar ideal para realizar esse sonho. Com praias deslumbrantes que vão de Niterói a Búzios, o estado oferece cenários paradisíacos para uma celebração inesquecível. No entanto, Jaque destaca que o encanto de um casamento na praia vai muito além da escolha do local. Para que tudo saia perfeito, é imprescindível um planejamento minucioso, desde a pesquisa das últimas tendências até a seleção dos melhores fornecedores. Cada detalhe conta para transformar o sonho de casar na praia em uma realidade memorável.



“Nosso objetivo é reunir fornecedores de excelência para atender à crescente demanda por casamentos na praia, que está em alta com o retorno à normalidade. Queremos oferecer às noivas opções que transformem seus sonhos em realidade, desde a escolha do local até uma equipe dedicada a cuidar de cada detalhe. Casar na praia é uma experiência única: é mágica, vibrante e repleta de boas energias. Nosso evento foi pensado para ajudar as noivas a encontrar tudo o que precisam para uma celebração inesquecível," enfatiza a idealizadora.



Jaque também destaca a importância de contar com especialistas na organização de eventos ao ar livre, especialmente na praia. "Apesar de ser o sonho de muitas, casar na praia envolve desafios como o clima e as exigências burocráticas, como licenças da prefeitura. Por isso, é fundamental estar cercado por profissionais experientes, garantindo que cada celebração seja verdadeiramente memorável," completa Jaque.



O evento é gratuito, com capacidade para 200 pessoas. A inscrição acontece pelo link:

O evento também conta com a colaboração da TurquesAmar, uma empresa especializada em casamentos, localizada na Praia de Piratininga, com atuação em todo o estado do Rio de Janeiro. Outro ponto alto do evento é o local escolhido, o restaurante La Brise Beach Club. Com uma vista espetacular, essa casa surgiu durante a pandemia como um projeto da TurquesAmar e hoje oferece uma gastronomia premiada e a realização de eventos inesquecíveis. Tanto a TurquesAmar quanto o La Brise Beach Club se tornaram referência no setor, acumulando belas histórias de casais que escolheram seus serviços para celebrar o matrimônio.