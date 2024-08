Talíria Petrone: campanha reuniu apoidores e conversou com eleitores - Divulgação

Publicado 27/08/2024 14:49

Niterói - Na noite de ontem (26), a deputada federal e candidata à prefeitura de Niterói Talíria Petrone alavancou ainda mais sua campanha ao realizar um encontro de mobilização na sede do seu partido, o PSOL, no centro da cidade.

Com o objetivo de debater propostas e apresentar detalhes do seu plano de governo, Talíria reuniu diversos apoiadores, que lotaram o local, e enfatizou a importância de trabalhar em conjunto com a população.“Nós vamos construir a Niterói do futuro com cada pessoa que caminhou ao nosso lado, por isso a mobilização é um momento de trazer todo mundo para se somar a essa campanha que só vem crescendo e que chegará ao segundo turno para fazer de Niterói um lugar maravilhoso para se viver”, garantiu a candidata.



Para Talíria, reuniões como essa são essenciais para que todos conheçam a real situação em que a cidade se encontra. Entre os temas abordados, a saúde ganhou destaque. “A saúde de Niterói é a expressão, a prova desse retrocesso que a cidade vem enfrentando. O Programa Médico de Família nasceu aqui, mas hoje tem cobertura baixíssima e falta o básico, como remédios, médicos, sem transparência na fila de exames. Nós faremos mutirão de check-up, faremos com que o Médico de Família chegue a 100% da população e vamos zerar a fila de exames em seis meses. Saúde, para a minha gestão, será prioridade. E é possível, com o orçamento que a cidade tem, fazer da saúde de Niterói modelo para o Brasil inteiro”, complementou a deputada.



Foi com muitos aplausos e em clima de descontração que Talíria encerrou o encontro agradecendo ao apoio e confiança dos presentes. “Aqui, me reúno com gente dos quatro cantos da cidade, que sabe que Niterói está estagnada e que cidade estagnada anda para trás. Juntos faremos Niterói andar para frente. Chega do “até que está bom”. Nós faremos acontecer de verdade”, concluiu Talíria.