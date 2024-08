Leonardo Poerner (Diretor financeiro), Julio Kezem (Vice-Presidente e sócio), Rodrigo Pecly (Diretor comercial) e José Americano Neto (Diretor de Engenharia) - Divulgação

Publicado 26/08/2024 15:47

Niterói - O H Niterói, no Ingá, foi palco da convenção de lançamento do empreendimento ÍON, condomínio de alto luxo que será erguido no local onde hoje funciona o banco Itaú, na rua Gavião Peixoto fazendo esquina com a Capitão Zeferino, nº 90. O evento, fechado, contou com cerca de 500 pessoas e representantes de imobiliárias da cidade.

O lançamento oficial acontece no dia 07/09 e o ÍON possui 169 apartamentos projetados com muito estilo, bom gosto, exclusividade e autenticidade. A começar pelos três pavimentos especiais que serão chamados de "Wellness Experience"; proporcionando serviços, facilidades e lazer completo aos moradores.

O novo empreendimento, idealizado pela incorporadora e construtora Soter Engenharia, é assinado por escritório de arquitetura que possui acervo no Centro Pompidou em Paris e no Museu Guggenheim em Nova York. O projeto de arquitetura de interiores e da fachada é assinado pela Triptyque, escritório franco-brasileiro premiado em todo mundo, comandado por Guillaume Sibaud e Olivier Raffaelli, sócios fundadores formados pela Paris La Seine School of Architecture e pelo Paris Institute of Urbanism. A dupla criou a Triptyque em São Paulo no ano 2000 e em Paris em 2008.