V Festival de Orquestras do Aprendiz Musical: no Theatro Municipal de Niterói - Thiago Cortes

V Festival de Orquestras do Aprendiz Musical: no Theatro Municipal de NiteróiThiago Cortes

Publicado 26/08/2024 15:02

Niterói - No sábado (31), às 19 horas, o Theatro Municipal de Niterói vai receber a quinta edição do Festival de Orquestras do Programa Aprendiz Musical – que há 23 anos promove a inclusão de crianças, adolescentes e jovens através da arte e da educação.

O evento vai reunir alunos, professores e maestros que fazem parte dos grupos de seis Unidades Escolares atendidas pelo Programa e também dos Grupos de Referência da Casa Aprendiz Musical Aníbal Bragança.