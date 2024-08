Cerimônia de entrega dos certificados de conclusão do Programa Mulher Líder: quinta turma recebe o documento, com a presença do prefeito Axel Grael - Bruno Eduardo Alves

Cerimônia de entrega dos certificados de conclusão do Programa Mulher Líder: quinta turma recebe o documento, com a presença do prefeito Axel GraelBruno Eduardo Alves

Publicado 25/08/2024 09:17

Niterói – A Prefeitura realizou, nesta sexta-feira (23), a cerimônia de entrega dos certificados de conclusão do Programa Mulher Líder. A quinta turma do curso, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, celebrou a formação de 55 mulheres que participaram da capacitação voltada para o aprimoramento e o início ou consolidação na carreira como empreendedora.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, a secretária da Mulher, Thamyris Elpídio, a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Isadora Modesto, a idealizadora do programa e membro do Conselho Municipal da Mulher, Fernanda Sixel, o secretário de Administração, Luiz Vieira, e o presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj), Igor Baldez, participaram da mesa de abertura e da entrega dos certificados. Diversos secretários e representantes da gestão municipal também prestigiaram a solenidade.

O Programa Mulher Líder faz parte da estratégia da Secretaria da Mulher para combater a violência contra as mulheres, promovendo a autonomia econômica e oferecendo suporte essencial para a criação e consolidação de negócios. O programa está aberto a todas as mulheres de Niterói, com vagas reservadas para usuárias do Centro Especializado de Atendimento à Mulher Neuza Santos (Ceam) que enfrentaram ou enfrentam situações de violência.

Márcia Costa, 57 anos, é moradora do Badu, Pendotiba, e chegou ao Mulher Líder ao ser indicada por uma conhecida que já tinha feito o curso. “Vim para fazer o curso ‘Como Começar a Empreender do Zero’ depois de uma pessoa dizer que tinha feito e gostado. Depois de muito incentivo, acabei começando também o Mulher Líder. Eu não tinha nada além de uma ideia. Aqui comecei a entender o que precisava para empreender e vender as coisas que eu já fazia (como bolsas e acessórios). Eu sabia fazer, mas não sabia como e onde vender. Não tinha nenhum entendimento de administração de custos e fui muito bem acolhida aqui e hoje já comecei a vender minhas peças e espero que um dia eu possa viver disso”, contou Márcia.

O objetivo do Mulher Líder é auxiliar as participantes a transformar suas ideias de negócio em empreendimentos organizados e profissionais. O curso oferece ferramentas para o planejamento, gestão e sustentabilidade dos negócios, além de promover o desenvolvimento em áreas-chave como liderança, tecnologia e inovação. Na sede da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj), as empreendedoras têm acesso ao Espaço Empreender, que proporciona um coworking e espaço para a venda de produtos.

A psicóloga Cristiane Lucas Rodrigues, 50 anos, procurou o curso quando se desligou do antigo trabalho e precisou reaprender sobre como se recolocar no mercado de trabalho.“Esse programa transformou a minha vida. Eu vivo um momento novo, desde janeiro, quando fiquei disponível para o mercado. Então, comecei a repensar como seria me recolocar profissionalmente e encontrei no empreendedorismo uma possibilidade. Eu aprendi muitos conceitos no Mulher Líder e, inclusive, já estou atuando com orientação profissional e de carreira para jovens e adultos”, destacou a psicóloga.

Desde o seu lançamento, o Programa Mulher Líder já formou cerca de 250 mulheres com um impacto em mais de 1500 pessoas, contando com os vínculos familiares e sociais de cada uma, reforçando o compromisso da Prefeitura de Niterói com o empoderamento feminino e o desenvolvimento econômico local.