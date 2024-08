Talíria Petrone: candidata participa de debate com seus opositores dia 29 - Mario Agra

Publicado 24/08/2024 11:57





Talíria Petrone (PSOL), candidata à Prefeitura de Niterói, participa do primeiro debate das eleições municipais da cidade no próximo dia 29. O G1 promove o evento, a partir das 14h30, no Jardim Botânico, Rio. A mediação é do jornalista Edimilson Ávila.



Pela primeira vez, Niterói tem a oportunidade de mudar e fazer história com uma mulher prefeita. Talíria disputa a vaga com Rodrigo Neves (PDT), Carlos Jordy (PL) e Bruno Lessa (PSD).



“Espero que aconteça o bom debate. Estou animada para provar que Niterói, com o orçamento de mais de R$ 6 bilhões, pode zerar as filas dos hospitais e ter a melhor saúde do Brasil, além de ser a cidade com o menor índice de depressão do país. Vamos voltar a ser referência em saúde e também em educação, segurança cidadã e sustentabilidade. Tudo isso com tarifa zero e empregabilidade”, assegura Talíria Petrone.



Os temas do debate do G1 são saúde, segurança pública, educação, transporte e gestão. Niterói pode ser a melhor cidade de se viver, a cidade com a cara do futuro do Brasil. Para isso acontecer, a população precisa conhecer as propostas de seus candidatos para eleger o/a representante.



AGENDA SÁBADO (24)



9h - Caminhada no Morro do Estado



13h - Gravação



16h - Reunião com Apoiadores no Largo da Batalha



20h - Jantar com Apoiadores



AGENDA DOMINGO (25)



09:00 até 12:00 - Caminhada no Barreto



12:00 até 13:00 - Campeonato de Futebol no Bairro de Fátima



13:00 - Visita à Associação de Moradores da Boa Vista



14h - Aniversário em Camboinhas