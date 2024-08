Encerramento da exposição no MAC: recorde de público da história do museu - Divulgação

Publicado 23/08/2024 08:10

Niterói - O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói recebeu mais de 100 mil pessoas, batendo todos os recordes de visitantes na sua história, com a Exposição “Luzes da Coreia - Festival de Lanternas de Jinju”. A mostra termina neste domingo (25) depois de dois meses aberta ao público. Em nenhum outro evento, nem mesmo quando foi inaugurado há 28 anos, o MAC recebeu tantas visitas.



Neste sábado (24), o MAC terá seu horário estendido até 21h para receber as pessoas que ainda querem visitar a exposição “Luzes da Coreia – Festival de Lanternas de Jinju”. Na mostra, as milenares lanternas coloridas de seda coreanas dialogam com elementos cenográficos contemporâneos, transportando os visitantes à famosa cidade de Jinju que, desde 2003, sedia um dos mais tradicionais festivais culturais do país.



Além de instalações, fotos e vídeos da cidade e do Festival Jinju Namgang Yudeung estão dispostos no espaço, mostrando a unidade entre tradição e contemporaneidade. A exposição também conta com a presença do mascote de Jinju, a lontra Hamo, de 3 metros de altura, e com os Hanboks, vestimentas tradicionais da Coreia.



Durante o período em cartaz, a exposição atraiu moradores de Niterói, turistas do estado do Rio de Janeiro, de outros locais do país, além de personalidades como o jogador da NBA Jaylen Brown, os atores Mateus Solano, José Loreto e muitos influenciadores atrás da melhor selfie. Imagens no túnel formado pelas centenas de lanternas coreanas proliferaram pelas redes sociais.



Mideum Seo, coordenador de evento no Centro Cultural Coreano e responsável pela exposição, afirma que a mostra cumpriu um papel fundamental para o intercâmbio cultural entre os países.“Estou muito feliz que a primeira exposição preparada diretamente pelo Centro Cultural no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, esteja nesta expectativa de atrair mais de 100 mil pessoas. Espero que esta exposição simbolize o intercâmbio cultural entre os dois países e que faça com que o Rio ame mais a Coreia e que os coreanos amem ainda mais o estado do Rio de Janeiro e a cidade de Niterói, diz Mideum Seo.



André Bento, Presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), destaca a importância de exposições como esta pela beleza e cultura de outro país, que impacta o turismo na cidade e é prestigiada pela população. “A cultura é um grande vetor de desenvolvimento do turismo e, no caso, esta exposição no MAC tem uma dimensão especial por ser o equipamento turístico mais procurado da cidade. O recorde de público mostra a necessidade de ampliar parcerias internacionais e organizar exposições como esta", ressaltou Bento.



Luzes da Coreia - Festival de Lanternas de Jinju tem organização do Centro Cultural Coreano no Brasil e da Prefeitura de Jinju; realização da Scuola di Cultura; curadoria de Ana Cláudia Guimarães. Apoio da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), FAN (Fundação de Arte de Niterói), Embaixada da República da Coreia, Santuário Cristo Redentor, Instituto Redemptor, Hyundai e Ecoponte e datg Casal Garcia.



SERVIÇO:

Evento: Luzes da Coreia - Festival de Lanternas de Jinju

Data: Até 25 de agosto (domingo)

Local: Museu de Arte Contemporânea - MAC Niterói (Mirante da Boa Viagem, s/nº, Boa Viagem, Niterói - RJ)



Horários: Terça a domingo, das 10h às 18h (entrada quinta, sexta e domingo até 17h30 e no sábado (24/8), horário estendido até 21h, excepcionalmente)



Preços dos ingressos: R$16,00 (inteira); R$8,00 (meia-entrada) – Crianças menores de 7 anos; Estudantes da rede pública (fundamental e médio); Moradores e naturais de Niterói; Servidoras/es públicos municipais de Niterói; Pessoas com deficiência; Visitante que chegar ao museu de bicicleta.



Meia-entrada: Pessoas com mais de 60 anos; Estudantes de escolas particulares e universidades; ID Jovem: Pessoas de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos que estejam inscritas no CadÚnico; Professoras/es.