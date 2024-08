A poeta, ativista, rapper e repórter Énia Lipanga: sarau gratuito na Sala Carlos Couto - Divulgação

A poeta, ativista, rapper e repórter Énia Lipanga: sarau gratuito na Sala Carlos CoutoDivulgação

Publicado 23/08/2024 07:27

Niterói - A poeta, ativista, rapper, repórter e agitadora cultural moçambicana Énia Lipanga, reconhecida na literatura mundial, em sua turnê pelo Brasil, chega a Niterói para apresentar a edição do sarau “Palavras são Palavras”, na Sala Carlos Couto, no domingo, 25 de agosto, às 10h, com poetas locais. As autoras, Ana Cruz, Lia Vieira, Sol de Paula, Tatiana de Souza e Joselene Negra Black estarão presentes nesta edição.

O programa cultural Palavras são Palavras incentiva a produção literária por meio da poesia, do canto e do teatro. A artista é membro da associação moçambicana H2N, que fornece informações sobre saúde e nutrição à população de Moçambique, e participa de atividades de promoção dos direitos da mulher organizadas pelo Fórum Mulher.

Énia é a líder do empreendimento cultural IncluArte, que tem por objetivo a inclusão de indivíduos com deficiência visual e auditiva na esfera cultural. O sarau será conduzido pelo Renato Preto Basquiat, que já organiza Saraus no Rio de Janeiro. A marca GDarkestampas apresenta uma amostra da coleção de roupas "Sou África", criada em homenagem à escritora em 2018. Os poemas declamados por Énia serão acompanhados pelo artista e poeta Wallace Cruz.



SERVIÇO



Evento: Sarau do Basquiat com Énia Lipanga

Data: 25 de agosto

Horário: 10h

Classificação etária: Livre

Valor: Entrada Gratuita

Local: Sala Carlos Couto - ao lado do Theatro Municipal,

Endereço: Rua XV de Novembro, nº 35, Centro de Niterói