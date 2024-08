Peça infantil Peter Pan: este final de semana na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação

Publicado 23/08/2024 07:08

Niterói - Com direção e adaptação de Ricardo Silva, a Cia Teatral Sassaricando leva para a Sala Nelson Pereira dos Santos, no fim de semana de 24 e 25 de agosto, às 16h, o espetáculo infantil 'Peter Pan na Terra do Nunca', inspirado no conto do escocês J.M. Barrie sobre um menino que se recusa a crescer e que vivia numa ilha encantada.

Em uma noite o menino perdeu sua sombra na casa dos Darling e começa assim uma nova aventura. Persuadida por Peter, Wendy e seus irmãos partem para a Terra do Nunca voando com o pó de Sininho. Chegando à ilha, passam a conviver com os seres que lá habitam: Fada, Meninos Perdidos, animais selvagens, sereia, índios peles-vermelha e, é claro, o terrível Capitão Gancho. Numa trama repleta de intrigas e alianças, eles irão viver grandes aventuras.

Ficha técnica



Direção Geral: Ricardo Silva

Produção: Cia Teatral Sassaricando

Elenco: Fernanda Guerreiro, Leonardo Victoriano, Ricardo Silva e Francisco Cortez

Iluminação: João Pascoale

Sonoplastia: Caio Muniz

Direção corporal: Cristina Guimarães

Figurinos: Adele Martins

Contra regra: Shirley Molliac

Cenário e adereços: Ricardo Silva

Música: Renato Badeco

Produção executiva: Roberto Muniz

SERVIÇO:



Evento: Peça infantil Peter Pan na Terra do Nunca

Datas: 24 e 25 de agosto de 2024

Horário: Sábado e Domingo, às 16h

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 50min

Valores: Inteira R$60 | Meia R$30 - Vendas pelo Sympla, ou na bilheteria

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos