Niterói: ranking se baseia em 65 indicadores, distribuídos em 13 pilares temáticos considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública das cidades brasileiras - Alex Ramos

Publicado 22/08/2024 14:35

Niterói – A administração focada em desenvolvimento econômico, social e sustentabilidade realizada em Niterói nos últimos anos vem mostrando resultados. É o que aponta o Ranking de Competitividade dos Municípios, produzido pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Gove Digital e a Seall. O recém divulgado levantamento de 2024 mostra Niterói na primeira posição do estado do Rio de Janeiro e na 22ª do país na comparação do conjunto dos 410 municípios com mais de 80 mil habitantes. Em um ano, Niterói subiu 43 posições no índice.

O ranking se baseia em 65 indicadores, distribuídos em 13 pilares temáticos considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública das cidades brasileiras. São avaliados de cada município o Dinamismo Econômico, Acesso à Educação, Qualidade da Educação, Acesso à Saúde, Qualidade da Saúde, Sustentabilidade Fiscal, Funcionamento da Máquina Pública, Telecomunicações, Saneamento, Capital Humano, Segurança, Inserção Econômica e Meio Ambiente. Cada um dos pilares tem um peso na média final do município.

Niterói foi destaque em Saneamento. Depois de subir 84 posições no ranking, está em 5º lugar no índice nacional. Outro pilar que elevou a média do município foi Capital Humano, onde ascendeu 9 posições e está agora na 16ª colocação do ranking. Em Sustentabilidade fiscal, Niterói subiu 13 posições e está em 18º lugar. O eixo que avaliou o Funcionamento da Máquina Pública rendeu ao município a escalada de 93 posições, o que fez Niterói alcançar a 19ª colocação nacional.

Dos municípios da Região Sudeste calculados pelo ranking, Niterói é o único do estado do Rio de Janeiro entre os 20 melhores avaliados e ocupa a 15ª posição. O ranking regional é liderado por São Paulo (SP), Vitória (ES), Barueri (SP), São Caetano do Sul (SP) e Campinas (SP). No recorte só dos municípios do Rio de Janeiro, o ranking é liderado por Niterói, Rio de Janeiro, Saquarema, Macaé e Resende.