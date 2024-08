Tributo a Lulu Santos: única apresentação na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação

Publicado 22/08/2024 14:06

Niterói - O "Tributo a Lulu Santos – Música & Ballet" volta aos palcos de Niterói, desta vez da Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, em uma única apresentação nesta sexta-feira, dia 23/08, às 20h. Trata-se de uma viagem musical rica em coreografias e arranjos pelas diferentes fases da carreira de um dos maiores ícones da música pop brasileira.

Grupo cover de vários cantores dos anos 1970 e 80, Waldy Jorge Trio – formado por experientes músicos que já trabalharam com bandas famosas – irão relembrar os maiores hits de Lulu, como "Um certo alguém", "Toda forma de amor", "Como uma onda”, “Assim caminha a humanidade” e muitos outros sucessos atemporais do artista, neste tributo memorável e imperdível.

A renomada coreógrafa Paula Campos dirige o show e traz as bailarinas de sua companhia de dança, sediada no Fonseca, para completar o espetáculo em alto estilo. “Atendendo a pedidos, estamos retomando esta parceria, para deleite do público. A apresentação interage diretamente com as emoções da plateia, que canta e se balança junto com Waldy e o corpo de balé”, assegura Paula, que leva suas melhores alunas, de idades diversas, para ilustrar as músicas.