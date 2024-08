Rodrigo Neves: corpo a corpo com a população e presença no comitê das mulheres - Divulgação

Rodrigo Neves: corpo a corpo com a população e presença no comitê das mulheresDivulgação

Publicado 21/08/2024 18:10

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves e a candidata a vice-prefeita, Isabel Swan, percorreram o Centro da cidade, nessa quarta-feira (21). O trabalhista cumprimentou lojistas, moradores e ouviu as reivindicações da população.



Rodrigo Neves destacou que concluirá as obras do Centro e destacou que a completa revitalização da Região é uma grande prioridade de seu plano para nova gestão. Ele destacou projetos para atrair investimentos públicos e privados, principalmente na área de turismo, como a construção de um grande centro de convenções, a conclusão da arena multiuso para eventos musicais e esportivos na Concha Acústica, além dos investimentos na economia do conhecimento e inovação, ciência e tecnologia em parceria com as Universidades e a UFF.



A principal demanda de quem trabalha e mora no Centro é a questão dos moradores em situação de rua, muitos oriundos de outras cidades.



O trabalhista anunciou ações integradas que serão implementadas para resolver a situação, respeitando a dignidade das pessoas, como dobrar o número de homens do Segurança Presente; melhoria da iluminação pública com a colocação de lâmpadas de led; criação de um centro de tratamento para dependentes químicos e qualificação profissional das pessoas em situação de rua para recolocação no mercado de trabalho.



Além disso, Rodrigo Neves garantiu que seu governo vai reforçar a saúde em toda a cidade, com a contratação de mais 200 médicos e a construção dos centros regionais de exames e especialidades. “A gente precisa cuidar com dedicação das belezas de nossas cidade e das pessoas. Vamos fazer um governo ainda melhor do que fiz”.



Depois da caminhada, Rodrigo e Isabel almoçaram no Restaurante Popular Jorge Amado, no Centro, municipalizado em 2017, no segundo governo de Neves. Desde que a prefeitura de Niterói assumiu e reabriu o espaço, já foram servidas mais de 4 milhões de refeições. O espaço oferece alimentação balanceada por apenas R$2,00 o almoço e R$0,50 o café da manhã. À noite, Rodrigo Neves participou da inauguração do comitê das mulheres, em Icaraí.



