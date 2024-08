Evento Estrelas da Inclusão: torneio de futebol acontece no Fluminensinho, no Centro - Divulgação

Publicado 21/08/2024 14:23

Niterói – Ilustres ex-jogadores do Vasco estarão presentes no projeto Estrelas da Inclusão – um inovador torneio de futebol que valoriza a inclusão dentro do esporte e na vida. O evento acontece no próximo dia 24 de agosto, a partir das 9h, no Fluminense Atlético Clube, no Centro de Niterói.



Com entrada franca, a ação consiste em um inovador torneio de futebol que visa promover a inclusão social e celebrar a diversidade, reunindo crianças, adolescentes e adultos, com e sem deficiências, em um ambiente inclusivo e integrador, destacando a importância da acessibilidade e da igualdade.



“O Estrelas da Inclusão propõe um formato de inclusão reversa, com duas equipes formadas por pessoas com deficiência do Instituto Faça a Sua Parte (FASPAR), em Niterói, e por pessoas da Associação Maricaense das Pessoas com Deficiência (AMAPED), além de duas equipes convidadas formadas por crianças de projetos sociais da cidade de Niterói, como o Cruzeiro Futebol Clube, de Pendotiba, e o Projeto Luz, projeto social que acontece em São Gonçalo. Estarão presentes também, beneficiados do projeto Marica Esportes, que atende a pessoas com deficiências. Nossa proposta contempla não só a participação dos niteroienses, mas, também, de municípios vizinhos”, explica Raphael Couri, coordenador dos projetos sociais do FASPAR e um dos organizadores do evento.



A iniciativa conta com a participação de ex-jogadores ilustres do Vasco da década de 1990, que atuam como padrinhos, como Acássio, Sorato, Ernani, Luizinho e Bismarck, embaixador do projeto, e que irão ajudar a promover a interação entre todos os participantes. “Poder participar como embaixador do projeto Estrelas da Inclusão me

deixa muito honrado, poder contribuir de alguma forma com a formação dessas crianças e jovens através do esporte é uma causa que nos motiva e terá sempre meu apoio incondicional”, afirma o ex-jogador Bismarck.



O projeto tem apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Esportes e já conta com grandes empresas como parceiros, como o Hospital Icaraí, Viação Estrela, Viação Galo Branco, Rental Care e Cervejaria Noi.



“A gente entende que o envolvimento da inciativa privada através de empresas locais com o projeto dá sustentabilidade e potencializa as ações. A importância de ter um hospital envolvido nesse sentido, demonstra bem isso, pois estamos falando de saúde, atendimento, sociedade e envolvimento social”, explica Carlos Eduardo Nagele, organizador do evento.



“O projeto Estrelas da Inclusão, trata de um tema que vem sendo abordado pela secretaria proporcionando esporte e lazer para todos os niteroienses sem distinção e, principalmente, incluindo pessoas com deficiências. A proposta da inclusão reversa, onde participam pessoas com e sem deficiência no mesmo ambiente promove a queda de barreiras e aceitação de diferenças, está bem alinhada com nossos objetivos”,

declara Rubens Goulart, Secretario de Esportes e Lazer de Niterói.



SERVIÇO:

Evento: Estrelas da Inclusão

Local: Fluminense Atlético Clube - Rua Xavier de Brito, 22, Centro

Data: 24 de agosto, às 9h

Valor: Entrada franca.



09:00 as 10:00 - abertura com desfile das equipes e apresentação do hino

nacional

10:00 - Jogo de Apresentação Paradesportiva - Futebol

10:30 AS 15:00 -Torneio de futebol Estrelas da Inclusão



Mais informações e inscrições podem ser obtidas pelo e-mail: contato@faspar.org.br ou pelo Instagram: @estrelasdainclusao_.