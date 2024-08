Evento do PSOL: no Circo Voador, com a presença de apoiadores do PCB, Rede Sustentabilidade e PT, este último representado pelo deputado federal Lindbergh Farias - Divulgação

Publicado 21/08/2024 10:26

Niterói - Na noite de ontem (20), a candidata à prefeitura de Niterói Talíria Petrone (PSOL) compareceu ao lançamento da candidatura do deputado federal Tarcísio Motta e de sua vice, a deputada estadual Renata Souza, ambos da mesma legenda da niteroiense.

O evento que aconteceu no Circo Voador, no Centro do Rio, contou também com a presença de apoiadores de outros partidos como PCB, Rede Sustentabilidade e PT, este último representado pelo deputado federal Lindbergh Farias.

“É por isso que o apoio de petistas que entenderam que a gente precisa construir o futuro nos 'dois lados da poça' é importante, por isso o apoio das pessoas que querem tirar nossas cidades da estagnação é importante, porque a gente quer cidades com tarifa zero, com saúde para todo mundo, com educação para todas as crianças, com moradia digna, cidades onde as pessoas possam viver sem violência e serem cuidadas. Isso é o que Tarcísio e Renata vão fazer no Rio, isso que nós vamos fazer em Niterói”, disse Talíria.

Do PSOL, além da candidata, participaram a Presidente Nacional do partido Paula Coradi, os deputados federais Chico Alencar, Glauber Braga e pastor Henrique Vieira, e os deputados estaduais Flávio Serafini e Dani Monteiro.

“Tarcísio e Renata representam a esperança de uma vida melhor para o povo carioca. A Baía de Guanabara nos separa, mas nossas candidaturas querem garantir moradia, saúde e educação para todos os niteroienses e cariocas. E a gente vai fazer isso juntos”, concluiu Talíria.

Para a candidata, é tempo de derrotar o atraso e apontar o futuro para o povo das duas cidades.