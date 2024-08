Feirão da Empregabilidade: jovens buscam oportunidade de emprego - Bruno Eduardo Alves

Publicado 21/08/2024 07:09

Niterói – O primeiro dia do Feirão de Empregabilidade levou ao Centro, no Bay Market, mais de 210 pessoas nesta terça-feira (20). A Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Juventude (CPPJ), celebra o Mês da Juventude com diversas atividades gratuitas. Os jovens que procuram emprego terão uma oportunidade de buscar vagas e também de melhorar o currículo com encaminhamento para cursos. O próximo mutirão será realizado nesta quinta-feira (22), na comunidade do Caniçal, na Região Oceânica.

Além do cadastro no Banco de Oportunidades, a Coordenadoria da Juventude vai fazer indicação de cursos para os jovens participantes e promover atividades de aperfeiçoamento de currículos. No sábado (24), será a vez do bairro de Santa Bárbara receber o feirão.

Diana de Souza, 28 anos, procura uma recolocação no mercado de trabalho. “Está muito difícil arrumar um trabalho. Estou procurando uma vaga e acho que esse feirão veio para ajudar a gente”, afirmou Diana.

Aos 20 anos, Sofia dos Santos busca sua primeira oportunidade de emprego. “Soube do feirão por meio de divulgação nas redes sociais. Vim buscar uma oportunidade de emprego para começar no mercado de trabalho e poder passar a contribuir em casa”, disse Sofia.

A política de juventude do município é organizada em quatro eixos: Inclusão Social e Dignidade (educação, saúde, cultura, desporto e lazer): Empregabilidade e Empreendedorismo (profissionalização, trabalho e renda); Sustentabilidade e Direito à Cidade (território e mobilidade, sustentabilidade e meio ambiente, segurança pública e acesso à justiça) e Engajamento Comunitário (diversidade e igualdade, liberdade de expressão, participação social e comunicação). O município segue o Estatuto da Juventude, a Lei Federal 12.852/2013. O Mês da Juventude terá uma série de atividades relacionadas aos eixos de atuação e encerra com o Festival da Juventude, no dia 31, com um show de talentos para os jovens.

Calendário do Mutirão de Empregabilidade:

22 de agosto (quinta-feira) - Rua Godofredo Garcia Justo, 156 - Cafubá (Caniçal) - 13h às 17h

24 de agosto (sábado) - Praça João Saldanha - Santa Bárbara - 10h às 13h