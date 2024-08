Região Oceânica: Feira de adoção animal acontece no Itaipu Multicenter - Divulgação

Publicado 19/08/2024 15:56

Niterói - Em parceria com o Grupo Adotar é o Bicho, o Multicenter Itaipu, localizado na Região Oceânica, realizará a Feira de Adoção Pet, na entrada principal do shopping, no dia 24 de agosto, das 15h às 18h.



Esta campanha visa encontrar lares amorosos e permanentes para animais de estimação, promovendo a adoção responsável e a importância do cuidado com os animais.

O evento terá disponíveis os cães e gatos para adoção, e além disso haverá veterinários e voluntários disponíveis para fornecer informações e orientação sobre a adoção responsável.



SERVIÇO:

Evento: Feira de Adoção de Pet Adotar é o Bicho

Data: 24 de agosto

Horário: 15h às 18h

Local: Entrada Principal (em frente a Vivo)