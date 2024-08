Coração Americano: Michael Rein e Orquestra da Grota na Sala Nelson Pereira dos Santos - Elcio Paraíso

Coração Americano: Michael Rein e Orquestra da Grota na Sala Nelson Pereira dos SantosElcio Paraíso

Publicado 19/08/2024 11:38

Niterói - Após seis meses à frente da Orquestra da Grota, o maestro e violinista alemão Michael Rein rege o último concerto de sua temporada brasileira à frente do grupo na próxima quinta-feira, 22 de agosto, às 19h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói.

O espetáculo “Coração Americano” apresenta obras de compositores das Américas, com ênfase no repertório latino, marcado por riquezas rítmicas, melódicas e harmônicas. No programa, composições dos brasileiros Ernani Aguiar, Guerra-Peixe e Álvaro Carielo. Também fazem parte do repertório peças dos argentinos Astor Piazzolla e Carlos Gardel, e do venezuelano Aldemaro Romero, além de Bob Lipton, único norte-americano representado no concerto.

“Sou muito grato à Orquestra da Grota pela acolhida e pela oportunidade de conviver com músicos de grande talento e pessoas de enorme valor. Neste concerto, vamos apresentar um repertório que fez grande sucesso em Ouro Preto, onde nos apresentamos recentemente pela segunda vez, e temos certeza de que o público de Niterói também vai apreciar bastante”, afirma Michael Rein.

Fundadora e coordenadora do Espaço Cultural da Grota, a professora Lenora Mendes ressalta a importância da temporada junto com o maestro alemão.“Michael Rein é um artista fantástico e um grande amigo do nosso projeto. Para nós, é sempre uma honra recebê-lo e compartilhar de seu talento e sua experiência. Estamos sempre de portas abertas e ansiosos por sua volta”, afirma Lenora.





SERVIÇO: A Sala Nelson Pereira dos Santos fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 880, em São Domingos. O espetáculo começa às 19 horas, com ingressos a R$ 10 e R$ 5. As vendas são realizadas pelo site www.sympla.com.br . Classificação etária: livre.