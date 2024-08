Rodrigo Neves: caminhada pelo Largo da Batalha - Divulgação

Rodrigo Neves: caminhada pelo Largo da BatalhaDivulgação

Publicado 17/08/2024 16:45

Niterói - O Candidato a prefeito Rodrigo Neves (PDT) e a candidata a vice-prefeita, Isabel Swan (PV), percorreram, nesse sábado (17), o Largo da Batalha, acompanhados do vice-prefeito, Paulo Bagueira (União Brasil); dos deputados estaduais Verônica Lima (PT) e Vítor Júnior (PDT), candidatos a vereadores; lideranças comunitárias e religiosas, além de uma multidão de simpatizantes. Rodrigo e Isabel cumprimentaram eleitores e receberam o carinho dos trabalhadores do comércio da região.



“A gente vai continuar essa caminhada pelo bem de Niterói, fazendo esse trabalho de casa em casa, comunidade em comunidade, bairro a bairro. Precisamos fazer esse trabalho de porta em porta para eleger uma grande bancada de vereadores nessa onda por amor a Niterói. Temos muito trabalho feito, mas temos muito trabalho para fazer, para transformar Niterói naquilo que sonhamos para nossas famílias e comunidades, o melhor lugar para ter prosperidade, viver em paz e ser feliz”, disse Rodrigo.



Nos últimos 10 anos, o Largo da Batalha recebeu investimentos em diversas áreas, como a policlínica da região, obras de drenagem, pavimentação e contenção de encostas, por exemplo. Entretanto, o pedetista pretende ampliar ainda mais os investimentos no local, principalmente em saúde e educação.



No domingo, Rodrigo faz caminhada com eleitores na Engenhoca.



AGENDA:



DOMINGO (18/08)

9h30 – Caminhada no Largo do Barradas, na Engenhoca