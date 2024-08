Ação Animal: na Zona Norte de Niterói - Reprodução

Publicado 16/08/2024 21:57

Niterói – A Prefeitura leva Ação Animal à Zona Norte neste sábado (17), no Parque Palmir Silva (Horto do Barreto), das 9h às 13h. A edição vai realizar atividades de microchipagem, vacinação antirrábica e orientação veterinária para cães e gatos. O serviço é realizado através da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (Ceda), órgão da Secretaria de Meio Ambiente. A iniciativa vai oferecer 100 microchips para cães e gatos, um por CPF. Não é necessário fazer inscrição, apenas ser residente de Niterói.



O projeto é itinerante e já aplicou 5 mil microchips em cães e gatos de Niterói. A microchipagem consiste no armazenamento das informações sobre o tutor responsável, com referência e endereço, o histórico de vacinação do animal, dados sobre nascimento e eventual castração. Para participar da iniciativa, é necessário apresentar os documentos do tutor do animal e comprovante de residência e estar com o pet no local. O cadastro é feito na hora.



Para acionar os microchips, é necessário utilizar um leitor específico de chips. Eles podem ser encontrados tanto no Centro de Castração de Animais Domésticos (CCPAD), ponto físico da Ceda, quanto em clínicas veterinárias. Em complemento a esse chip, os cães e gatos também têm direito a uma medalhinha com um QRcode para colocar na coleira. A medalha também terá as informações do pet e, caso esse animal for encontrado sozinho na rua, qualquer pessoa consegue escanear o código para localizar o tutor.



SERVIÇO:

Evento: Ação Animal no Horto do Barreto

Data: Sábado, 17 de agosto de 2024

Horário: 9h às 13h

Valor: Gratuito

Local: Parque Palmir Silva (Horto do Barreto): R. Dr. Luiz Palmier, s/n - Barreto