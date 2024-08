Robótica: alunos de Niterói em destaque - Vinicius Albuquerque

Publicado 16/08/2024 15:42

Niterói- O Clube de Robótica da Escola Municipal João Brazil, localizada no Morro do Castro, teve o seu projeto aprovado para participar da Mostra Nacional de Robótica (MNR). O trabalho “Combatendo a Poluição Sonora na Escola: Robô Medidor de Ruído” será exposto e divulgado durante a Olimpíada Brasileira de Robótica, em Goiânia, dos dias 11 a 16 de novembro.



Os estudantes trabalharam na preparação do robô, que tem como principal função a medição de ruídos em decibéis. O projeto uniu a tecnologia com a sustentabilidade e, além de ferramentas importantes para o funcionamento, como os blocos NXT e motores NXT, o equipamento foi produzido com materiais recicláveis, como o papelão, e materiais escolares, como bolas de isopor.



O aluno Arthur Araújo, de 10 anos, é integrante da equipe e estudante da unidade, e explicou como funciona o equipamento: “O ‘Protótipo 1’ é um projeto voltado para o público infantil. Quando há ruídos acima de 50 decibéis, ele abre os olhos, fica irritado e faz careta. Quando está abaixo dos 50 decibéis, ele fecha os olhos e seu rosto volta ao normal”, contou.



A professora Evelyn Crespo, uma das coordenadoras do Clube de Robótica da unidade, destacou que o evento, além de incentivar a prática da robótica educacional, auxilia no desenvolvimento do trabalho em equipe e na socialização.



“A Mostra busca desenvolver a robótica educacional, é necessário entregar um projeto escrito juntamente com o protótipo. Os alunos, portanto, levam ideias de robôs que podem resolver problemas do cotidiano. O ‘Protótipo 1’ foi construído para combater a poluição sonora. Uma situação que pode afetar profissionais, que acabam se afastando dos seus trabalhos por problemas auditivos, ou até mesmo os próprios alunos. Muitos estudantes têm hipersensibilidade aos ruídos. Como não conseguimos ficar em uma sala de aula medindo os decibéis, o robô pode fazer este trabalho pelos humanos”, pontuou Evelyn.



Esta é a segunda vez que o Clube de Robótica da escola participa da Mostra Nacional de Robótica. Em 2021, os alunos se classificaram com o robô ‘Xô Covid’, criado para ajudar a escola no combate ao Coronavírus. Na ocasião, os estudantes ganharam bolsas de iniciação científica.



Competição

Além da expectativa para a Mostra Nacional de Robótica, as equipes da João Brazil estão se preparando para competir na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e conquistar o lugar mais alto do pódio. Os estudantes irão participar da Etapa Regional da OBR no dia 23 de agosto em Macaé. No ano passado, as equipes da unidade chegaram à Etapa Nacional, que aconteceu em Salvador, na Bahia, após vencer a regional e a estadual.



Nesta edição da Olimpíada, haverá, pela primeira vez, uma competição de Robótica Artística, onde os competidores irão programar robôs para dançar. Tanto os alunos, quanto o robô, poderão desenvolver uma coreografia conjunta. O figurino do protótipo também ficará sob responsabilidade das equipes.

A estudante Emanuelly Ribeiro, de 13 anos, é uma das veteranas da equipe de robótica da João Brazil, e conta que já participou de competições locais de categoria artística e conquistou o segundo lugar com um robô interpretando uma coreografia da música Baby Shark. Desta vez, ela está ainda mais empolgada. “Em relação ao figurino do robô, não podemos dar ‘spoiler’, mas estamos fazendo algo muito legal e diferente. Nós escolhemos a música ‘Boneca de Lata’ da Bia Bedran, e ela até nos deu autorização para apresentar. Vai ser muito especial”, concluiu.