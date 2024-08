Domingo: evento infantil grátis, na Praia de Icaraí, apresenta o Circo do Macaco Prego - Divulgação

Publicado 16/08/2024 11:09

Niterói - No Projeto Luauzinho, que acontece no domingo, 18 de agosto, às 16h, no calçadão da Praia de Icaraí, o Circo do Macaco Prego apresentará um espetáculo bem animado para toda a família.

O Circo Macaco Prego tem o prazer de apresentar mais uma atração em seu cardápio de diversão, o espetáculo "No Pé do Ouvido". Trata-se de um show de música, brincadeiras cantadas, história teatralizada e circo, onde todos tocam e brincam junto com os artistas. O repertório contempla músicas tradicionais da infância em uma nova releitura, músicas autorais e cirandas. O show foi inspirado e criado em cima do universo circense e suas atrações. A história é guiada por meio das músicas autorias da banda "No Pé do Ouvido", como a música homônima que abre o show e conta como a banda saiu da lua e veio encontrar o Sr. Ravi, dono do circo para apresentar um novo espetáculo.

Além da parte musical, o espetáculo é entremeado por uma contação de histórias temática e apresentação circense, na qual as crianças assistem um número de malabarismo com claves e bolas e participam de brincadeiras como equilíbrio de pratos, cambalhotas e corda bamba lúdica. As crianças também participam de brincadeiras tradicionais e diversas oficinas de criação, como de artes plásticas e bonecos, sendo as atividades sempre acompanhadas de muita música com a banda.

Serviço

Evento: Circo do Macaco Prego | Luauzinho

Data: Domingo, 18 de agosto de 2024

Horário: 16h

Duração: 120 min

Valor: Evento gratuito

Local: Praia de Icaraí (na altura da rua Miguel de Frias)