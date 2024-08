Niterói: com a parceria, o CAU/RJ vai apoiar a Prefeitura na gestão do espaço urbano - Lucas Benevides

Niterói: com a parceria, o CAU/RJ vai apoiar a Prefeitura na gestão do espaço urbanoLucas Benevides

Publicado 16/08/2024 08:15

Niterói – A Prefeitura assinou, nesta quinta-feira (15), um protocolo de intenções com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ). A parceria foi oficializada pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, pelo presidente do CAU/RJ, Sydnei Menezes, e pelo secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier.

O protocolo prevê cooperação técnica em assuntos relacionados à arquitetura e ao urbanismo. O Conselho também vai colocar sua capacidade profissional à disposição do município. O acordo cria condições para uma aproximação institucional cada vez maior entre a Prefeitura e o Conselho. O protocolo inclui ações no campo do planejamento urbano, da fiscalização de obras, do combate ao exercício ilegal da profissão e do combate às obras irregulares.

Com a parceria, o CAU/RJ vai apoiar a Prefeitura na gestão do espaço urbano. Também estão previstos encontros, seminários e eventos com o objetivo de valorizar a arquitetura e o patrimônio histórico de Niterói.

A primeira atividade resultante da assinatura do protocolo de intenções deve ser uma visita técnica de arquitetos e urbanistas ao Parque Orla de Piratininga (POP) para que os profissionais conheçam, principalmente, as soluções baseadas na natureza.