Prefeito Axel Grael: Niterói entrega nova Unidade Básica de Saúde do Morro do Estado - Divulgação

Prefeito Axel Grael: Niterói entrega nova Unidade Básica de Saúde do Morro do EstadoDivulgação

Publicado 16/08/2024 08:03 | Atualizado 16/08/2024 08:04

Niterói - A partir desta quinta-feira (15) os moradores do Morro do Estado passam a contar com uma nova Unidade Básica de Saúde. Após obra de reforma e ampliação, o local, que atende 1.700 pessoas, possui, agora, quatro consultórios, sendo um exclusivamente para Tuberculose, uma sala de saúde bucal, além dos serviços de apoio e a Sala Multiprofissional.

A Unidade Básica de Saúde do Morro do Estado realiza atendimento de clínico geral, ginecologia, pediatria, dentista, psicologia, nutrição, assistência social, além de pré-natal, preventivo, vacina e testes rápidos. A obra contemplou a reforma das instalações elétricas e de rede lógica, assim como do sistema hidrossanitário, substituição do telhado, climatização de todos os ambientes e aplicação de novos revestimentos.

A acessibilidade a todos os ambientes foi assegurada com a instalação de rampa e sanitário para pessoas com deficiência. Toda a área externa passou por reformulação, com pavimentação, marcação de vagas, inclusive para PCD e tratamento de paisagístico dos espaços abertos, garantindo facilidade e mais conforto aos pacientes. Também houve a aquisição de novo mobiliário e a padronização dos itens de comunicação visual, tanto internamente quanto nas fachadas.