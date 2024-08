Lucas Toledo: espetáculo de mágica na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação

Publicado 14/08/2024 10:19

Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe nos dias 17 e 18 (sábado e domingo), Lucas Toledo, com espetáculo de mágica “Fora desde Mundo”, dirigido por Gabriel Bulcão. A apresentação une duas linguagens cênicas: teatro e ilusionismo. A dramaturgia é construída através do texto escrito por Lucas Toledo e Gabriel Bulcão.



O espetáculo conta a história de um jovem que tinha dificuldade de fazer amigos na infância devido à sua timidez, o que o leva a aprender truques de mágica para se enturmar e se sentir aceito pelas outras crianças. Alguns espectadores são convidados a subir no palco para participar de números de ilusionismo, que tornam o espetáculo uma experiência inexplicável devido ao poder sinestésico que o ilusionismo proporciona.



A participação do público na apresentação não se dá de forma casual, sua função é contribuir para o drama do personagem e para a construção da narrativa cênica. A dramaturgia dialoga com vários questionamentos comuns a todos, como: a saúde mental, a ansiedade, os traumas de infância e inseguranças. E por tratar desses assuntos de forma leve e bem humorada, possibilita a toda a família ir ao teatro, da criança ao idoso.



Sobre Lucas Toledo



Ator graduado em artes cênicas pela Casa das Artes de Laranjeiras, possui várias peças teatrais no currículo, além de atuações em três filmes, para a plataforma Disney Plus e dois a serem lançados na NETFLIX esse ano. Com mais de 16 anos de experiência e empresas com seus shows de mágicas, já se apresentou nos melhores teatros, casas de espetáculos em quase todos os estados do Brasil. Lucas já se apresentou nos programas Domingão com Huck e Faustão na Band.



SERVIÇO

Evento: Espetáculo Lucas Toledo em "Fora Deste Mundo"

Texto: Lucas Toledo e Gabriel Bulcão

Atuação: Lucas Toledo

Direção: Gabriel Bulcão

Participação em Off: Dhu Moraes

Direção de Movimento: Luciana Bicalho

Produção Executiva: Lina Nacif

Colaboração Artística: Helena Matriciano

Produção: Lucas Toledo e BULC Produções

Coprodução: Terceiro Sinal Produções Artísticas

Datas: 17 e 18 de agosto de 2024

Horários: Sábado 20h | Domingo 19h

Classificação Indicativa: 10 anos

Duração: 70min

Valores: Inteira R$70 | Meia R$35

Vendas pelo Sympla, ou na bilheteria da Sala Nelson Pereira dos Santos

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos - Niterói