O genial baterista Claudio Infante: atração do Arte na Rua esta semana - Reprodução

O genial baterista Claudio Infante: atração do Arte na Rua esta semanaReprodução

Publicado 14/08/2024 09:51

Niterói - Na segunda semana do mês de agosto, o projeto Arte na Rua segue apresentando uma diversificada programação artística gratuita, ao ar livre e em diversos pontos da cidade. Tem dança, teatro, música, circo, grafite, literatura, audiovisual e muito mais. É arte sem fronteiras, acessível a todo mundo. Nesta semana, a programação vai percorrer os bairros Icaraí, Barreto e Serra Grande.



Na quarta-feira, 14, as ruas Ator Paulo Gustavo e Pereira da Silva recebem uma programação dupla a partir das 17h. O cavaquinista Marcio Hulk abre a tarde levando o melhor da música instrumental. Logo em seguida sobe ao palco PC Souto e Banda.



Dia 16, sexta-feira, a Serra Grande receberá o evento Metal Fórico, que faz alusões e aforismos teatrais, trazendo o amor como tema principal, e a falta dele também. Entre sets de música e cenas teatrais, apresentaremos artistas da região oceânica, da música e do teatro, promovendo uma catarse que provocará a interação do público com o que está sendo apresentado, neste espectro urbano. As cenas trarão textos poéticos tratando o amor como elemento catalisador de transformação das mentes humanas, propondo uma reflexão sobre as possibilidades de amar.



Já o Horto do Barreto recebe no dia 18 de agosto, Anna Heizer e João Cordel, às 9h, a dupla fará um muralismo em homenagem a Arthur Maia. Estúdio Gaivota é o vôo coletivo da artista plástica e bordadeira e do estilista e artista gráfico. Juntos desde 2018 a dupla realiza projetos artísticos autorais e comerciais sob medida para cada tema e função. Os trabalhos são carregados de versatilidade no estilo que fica evidente nas criações do casal. Às 11h, é a vez do renomado baterista Claudio Infante se apresentar e mostrar um pouco do que vem gravando e tocando, nos seus 40 anos de carreira, em turnês ao lado de Rita Lee, BB KING, Djavan, Ed Motta, Alceu Valença, Marisa Monte, João Donato, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Kid Abelha, Marina, Toninho Horta, Emílio Santiago, Jorge Vercillo, Leo Gandelman, Rio Jazz Orchestra, Marcio Montarroyos, Taryn entre outros. Continuando no domingo, 18, o Arte na Rua vai ocupar a agenda cultural da Feira Agroecológica de Muriqui, na Estrada Velha de Maricá. Serão 7 atrações com nomes como Rafaela Torres, Regional Coisa Nossa, Dyone Valeriano, Claudia Foreaux , Luiz e os Sorrisos, entre outros.



PROGRAMAÇÃO



Atração: Marcio Hulk - Música

Data: Quarta-feira, 14 de agosto de 2024

Horário: 17h

Local: Icaraí

Endereço: Rua Ator Paulo Gustavo com Rua Pereira da Silva



Atração: PC Souto e Banda - Música

Data: Quarta-feira, 14 de agosto de 2024

Horário: 18h

Local: Icaraí

Endereço: Rua Ator Paulo Gustavo com Rua Pereira da Silva



Atração: Metal Fórico - Música

Data: Sexta-feira, 16 de agosto de 2024

Horário: 19:00 horas

Local: Av. Central Ewerton Xavier, 3345 - Serra Grande



Atração: Anna Heizer e João Cordel (Muralismo em Homenagem a Arthur Maia)

Local: Horto do Barreto

Data: Domingo, 18 de agosto de 2024

Horário: 09 horas



Atração: Cláudio Infante - Música

Horário: 11 horas

Local: Horto do Barreto



Arte na Rua na Feira Agroecológica de Muriqui - Domingo, 18 de agosto de 2024 - Estr. Velha de Maricá, 4830 - Rio do Ouro



Atração: Rafaela Torres

Horário: 12 horas



Atração: Regional Coisa Nossa

Horário: 13 horas



Atração: Dyone Valeriano

Horário: 14 horas



Atração: Claudia Foreaux

Horário: 15 horas



Atração: Luiz e os Sorrisos

Horário: 16 horas