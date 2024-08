Café Empresarial da CDL Niterói: evento aconteceu na manhã da última terça-feira - Divulgação

Café Empresarial da CDL Niterói: evento aconteceu na manhã da última terça-feiraDivulgação

Publicado 13/08/2024 16:28

Niterói - O atendimento ao cliente é um dos maiores impulsionadores de negócios, segundo as pesquisas já divulgadas sobre o assunto e especialistas reforçam a tese Disney em palestra no Café Empresarial da CDL Niterói. O evento aconteceu na manhã desta terça-feira (13), na sede e contou com a presença de empreendedores locais.

O palestrante Luiz Gustavo Souza, Gerente de Comunicação da Sicoob Credicaf usou o case de sucesso Disney para falar aos empresários da necessidade de que se tenha o atendimento como prioridade na gestão. “Atendimento de excelência é o maior dos investimentos que uma empresa pode ter. Walt Disney tem como os princípios indispensáveis a cortesia, a eficiência, a segurança e então o show. Processos, lugares e pessoas são pensados o tempo todo”, explicou o especialista.

Para ele, os serviços que são excepcionais, são cuidadosamente “arquitetados” nos bastidores e quando algo vai mal, o tempo de cuidado com a reconciliação do relacionamento com o cliente é parte deste investimento que as empresas não devem abrir mão.

O Presidente da CDL Luiz Vieira e o Presidente da FDCL, Fabiano Gonçalves aproveitaram o encontro para anunciar os próximos eventos de relevância ao comércio como as palestras “As oportunidades de negócios do G-20”, as temáticas do petróleo e gás em parceria com o SEBRAE e ainda uma parceria de capacitação junto à Faculdade Maria Thereza, que será detalhada nos próximos dias.

“A união das entidades, sindicatos e cooperativas em favor do comércio é importantíssima para que existam força e resistência no comércio local, visto que hoje nós compramos do mundo inteiro através do e-commerce. Fortalecer também significa ter inteligência financeira para reduzir cada pequeno custo para que se tenha otimização na lucratividade”, enfatizou Vieira.

As edições do Café Empresarial da CDL Niterói são gratuitas e podem ser feitas através do site da entidade. Os encontros acontecem sempre nas duas primeiras terças-feiras dos meses.