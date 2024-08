Gabriela Linhares e o Ministro Carlos Lupi: debatendo assuntos culturais com as equipes - Camille Cardoso

Gabriela Linhares e o Ministro Carlos Lupi: debatendo assuntos culturais com as equipesCamille Cardoso

Publicado 13/08/2024 15:35

Niterói – O Ministro da Previdência, Carlos Lupi, recebeu a atriz e gestora cultural Gabriela Linhares em um encontro que abordou assuntos importantes para a classe cultural. Coincidiu de a reunião ter sido realizada na última segunda-feira (12), quando se comemora o Dia Nacional das Artes

Um dos principais assuntos foi a previdência para os profissionais da arte (artistas e técnicos). Gabriela ressaltou essa preocupação, que é uma das suas bandeiras: as possibilidades de se aposentar e os direitos garantidos pela previdência – que é uma pauta fundamental dentro do olhar para o artista como um profissional e entendendo a arte como um ofício. Algumas especialidades profissionais como escultores e atores, com o envelhecimento, tem sua condição diminuída, então precisam de uma maior assistência previdenciária.

"Falar sobre a aposentadoria de artista é um tema delicado, já que o artista nunca se aposenta. Sendo assim ele não pensa no futuro e, com isso, a parte material de sua vida fica comprometida. Primeiro porque a arte não tem preço, cada artista vai ter um preço ou a arte dele conforme a sua fama – ou conforme ele vê aquela arte. É claro que a aposentadoria acaba sendo um grande vilão para os artistas, já que eles não se veem aposentados. Como é que vai ser o futuro desses artistas? A gente teve uma personalidade fantástica aqui na cidade, o Leopoldo Froes. Ele era um artista que tinha dinheiro e o pai queria que ele estudasse medicina. Mas Fróes foi para o exterior atender o desejo do pai e, ao voltar, entrega o diploma para o pai e vai ser ator – que era a missão dele. E repara que seus colegas de trabalho eram muito sem grana, porque no Brasil sempre foi muito difícil viver de arte. Então Leopoldo Fróes é um dos pensadores do retiro dos artistas”, explicou Gabriela Linhares. "Esse tema aposentadoria precisa ser debatido e precisamos pensar em políticas públicas de amparo para esses artistas, já que estão completamente à margem da sociedade, inclusive nesse quesito”, conclui.

Gabriela Linhares é gaúcha, moradora da cidade de Niterói há onze anos – onde cria seu filho Gael – e começou sua jornada no teatro, mas se encontrou na vocação de transformar a vida das pessoas. Já foi diretora do selo Niterói Artes Cênicas e subsecretária de educação do município, mas seu foco também é defender, além da cultura e das artes, as mulheres, a saúde integral e a preservação do meio ambiente – entre outras pautas.