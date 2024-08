Castramóvel: projeto já realizou mais de 4 mil cirurgias - Luciana Carneiro

Publicado 12/08/2024 18:03

Niterói – Há quatro anos a Prefeitura começava a levar o serviço de castração de cães e gatos para as diversas regiões da cidade. O Castramóvel começou a operar em agosto de 2020. De lá pra cá, mais de 5 mil animais já foram beneficiados com a cirurgia gratuita. O veículo é adaptado e conta com sala de preparação, de cirurgia e pós-cirurgia, para atender da melhor forma todos os animais. A equipe é composta por veterinários, um anestesista e técnicos.



O Castramóvel é mais uma das políticas públicas municipais voltadas para os animais. A cidade já contava com o serviço gratuito de castração no Centro de Controle de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), no Fonseca. Os equipamentos são geridos pela Coordenadoria Especial de Proteção Animal (Ceda), ligada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (Smarhs).

Até meados de setembro, a região de Pendotiba terá a oportunidade de castrar, gratuitamente, seus bichinhos de estimação. O serviço oferecido pelo Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD) vai até o dia 13. O agendamento acontece de terça a sexta, de 9h às 13h, enquanto durarem as vagas, na Associação Pestalozzi, situada na Estrada Caetano Monteiro, 857 - Pendotiba, mesmo local onde serão realizadas as cirurgias. Além da castração, os animais serão microchipados gratuitamente.

Para o agendamento, é necessário levar RG e CPF (original e xerox) e comprovante de residência (original e xerox) com endereço da região de Pendotiba (o comprovante deve estar no nome do responsável pelo animal), não serão aceitos comprovantes de residência de outros bairros e em nome de terceiros. Não é necessário levar o bichinho no dia da inscrição. Cada morador terá direito a apenas uma vaga.

Para ser contemplado pelo programa, o animal precisa ter mais do que quatro meses e menos do que seis anos; ter menos do que 25 quilos; não ser obeso e ou extremamente magro; não ser braquiocefálico (cães das raças Pug, Buldogue, Shitzu, Boxer). Também não é realizada castração em gatos persas ou de raças exóticas.