Niterói: portal da Prefeitura promove acesso digital à população

Publicado 09/08/2024 20:44

Niterói – O Portal de Serviços da Prefeitura alcançou a marca de 100 tipos de atendimentos digitais disponíveis para a população. Essa ampliação vai facilitar o acesso a serviços públicos de maneira mais prática e eficiente, permitindo que o morador da cidade resolva suas necessidades sem precisar se deslocar até os órgãos públicos, economizando tempo e recursos.

Entre os novos serviços oferecidos estão: solicitar fiscalização de veículos abandonados ou estacionados irregularmente em vias públicas; sugerir a instalação, revisão de tempo ou reparo de semáforos; solicitar licenças para novas construções, renovar licenças de obra e solicitar vistorias; além de realizar o cadastramento nas Faixas 1, 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida.

Para requisitar qualquer um dos serviços, é necessário seguir as seguintes orientações: caso o usuário não tenha conta na plataforma GOV.BR, é necessário realizar um cadastro no link www.sso.acesso.gov.br. O GOV.BR é o serviço online de autenticação e identificação dos cidadãos e das cidadãs para solicitação de serviços digitais. Em seguida, o usuário deve buscar o serviço e clicar no botão “Solicite aqui”. Depois, é preciso preencher o formulário, anexar os documentos necessários, clicar em “Enviar” e aguardar o resultado do pedido. Para consultar o pedido, o usuário deve clicar em “Acompanhe suas solicitações” no Portal de Serviços ou no aplicativo “Niterói Serviços ao Cidadão”.